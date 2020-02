Les premiers iPad Pro 5G attendus dès cette année ?

L'iPad d'Apple est une formidable machine de productivité. Avec une connectivité LTE, elle s'utilise en plus en toute mobilité. La 5G commence tout juste à arriver, il est logique que la tablette de la marque à la pomme en profite aussi. Et ce serait pour bientôt.

Selon plusieurs rumeurs, Apple s’apprêterait à sauter dans le train en marche de la 5G avec les iPhone de cette année 2020. Cela étant dit, si ce nouveau rapport de DigiTimes est avéré, il se pourrait que les iPhone ne soient pas les seuls appareils de la marque à la pomme à avoir droit à un module 5G cette année. En effet, la firme de Cupertino aurait aussi prévu de lancer un iPad Pro 5G avant la fin de l’année. Voici ce que l’on croit savoir actuellement.

Et si le premier iPad Pro 5G voyait le jour cette année ?

La gamme Apple iPad offre depuis longtemps une connectivité cellulaire. Le fait que le géant américain rende compatible sa tablette avec la 5G ne serait donc pas franchement surprenant. La question se pose alors de savoir quand ce changement aura lieu. Exactement pour l’iPhone d’ailleurs. Si un iPad Pro 5G devait effectivement voir le jour avant 2021, cela se ferait sans l’ombre d’un doute avec les modems Qualcomm Snapdragon X55.

C’est ce que croit savoir DigiTimes

Toujours est-il que DigiTimes ne tombe pas très souvent juste dans ses prédictions concernant Apple. D’autant que leur article est en contradiction avec de précédentes rumeurs, et notamment une prédiction de l’analyste incontournable Ming-Chi Kuo qui affirmait que les iPad 5G ne sont pas attendus avant 2021. Bien évidemment, voir un iPad compatible arriver une année avant ne serait pas de refus pour les clients. Cela étant dit, il ne s’agit là que d’une énième rumeur. Les infrastructures 5G sont encore loin d’être très nombreuses, rares sont les utilisateurs qui pourront en profiter pleinement. Et Apple n’est pas connue pour se presser à adopter les nouvelles technologies, préférant largement attendre qu’elles soient éprouvées et mâtures. iPad Pro 5G pour 2020 ou pas ? L’avenir nous le dira.