Les premiers benchmarks de la puce Apple A15 montrent des gains impressionnants

Chaque nouvelle génération d’iPhone voit Apple introduire une nouvelle génération de ses puces série A. Pour l’iPhone 13 à venir, il en ira de même et ce devrait être une puce A15 Bionic. Celle-ci se laisse déjà entrevoir sur quelques benchmarks. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats s’annoncent extrêmement prometteurs, surtout par rapport à la génération précédente.

L’iPhone 13 d’Apple devrait disposer d’une toute nouvelle puce, très probablement la puce A15 Bionic, ou quel que soit le nom finalement décidé par la marque à la pomme. Mais que peut-on attendre de cette nouvelle puce par rapport à la A15, celle qui est implantée dans l’iPhone 12 ? Selon des benchmarks partagés sur Twitter par Tron, il faudrait notamment compter sur une grosse amélioration au niveau des graphismes.

D’après les benchmarks en question initialement publiés sur Clien, cette puce A15 est parvenue à obtenir un score maximal de 198 FPS sur le test Manhattan 3.1. Cependant, d’autres tests ont fait chuter ce score aux environs de 140-150 PS. Voilà qui semblait très décevant mais comme le précise Tron dans un tweet précédent, la puce A14 n’avait obtenu “que” 120 FPS sur ce même benchmark. Autrement dit, même avec cette chute, la nouvelle puce fait bien mieux que l’actuelle.

Il faut par ailleurs préciser que les benchmarks ont apparemment été réalisé en juillet. Il y a donc de fortes chances que la puce n’était pas encore totalement optimisée et l’on imagine fort bien qu’Apple aura procédé à certaines autres modifications pour améliorer et stabiliser les performances depuis. Il faudra attendre l’officialisation de cet iPhone 13 pour avoir une idée plus précise de ses performances.

Apple a depuis lors confirmé la tenue d’un événement presse le 14 septembre. Celui-ci permettra très certainement d’officialiser ces nouveaux iPhone 13, ainsi que l’Apple Watch Series 7. Rendez-vous dans quelques jours pour en connaître tous les détails.

Apple A15 GPU peak benchmark test

Manhattan 3.1: 198 FPS (July unit sample)

However, after second round of test, throttling kicks in and drops to 140~150FPS.

(1/2)

Source: https://t.co/Sl1xfN5ktB

— Tron ❂  (@FrontTron) September 6, 2021