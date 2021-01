Les premières enceintes compatibles Sony 360 Reality Audio devraient arriver au printemps

Proposer une expérience audio digne de ce nom est aujourd'hui une affaire de très haut vol. Certaines marques sont à la pointe dans ce secteur. C'est le cas de Sony.

Sony vante les mérites de son 360 Reality Audio depuis deux ans maintenant. Au CES 2019, le géant japonais faisait la première démonstration de sa plate-forme audio immersive, pensée et conçue pour vous donner l’impression d’être dans la musique. Plus précisément, les artistes et producteurs peuvent positionner les instruments et voix dans une sphère dans le logiciel de Sony et ce positionnement est retranscrit virtuellement pour créer un effet d’immersion. Très prometteur. Cela étant dit, à ce jour, Sony n’a aucune enceinte compatible avec cette technologie et le contenu même compatible est encore très rare. Mais cela devrait changer cette année.

Sony accélère avec sa technologie 360 Reality Audio

En effet, juste avant l’ouverture du CES 2021, Sony vient d’annoncer que ses premières enceintes 360 Reality Audio arriveront ce printemps. Les détails sont rares, tout juste sait-on que les SRS-RA5000 et SRS-RA3000 se connecteront en WiFi et créeront “une expérience sonore 360 Reality Audio immersive, emplissant l’espace”. Ces deux appareils pourront être pilotés via Google ou Alexa.

Il sera aussi possible de profiter de ce 360 Reality Audio directement via vos écouteurs/casques pour peu que vous utilisiez un service de streaming compatible, Sony ayant l’intention de commercialiser à des tiers sa technologie de personnalisation des casques et autres écouteurs. Sony placera aussi sa technologie sous licence pour l’intégrer dans les smartphones et les voitures. Aucune date n’a été communiquée actuellement, mais la machine semble en marche.

pour vous donner l’impression d’être au cœur de la musique

Actuellement, si vous voulez profiter de la musique en 360 Reality Audio chez vous, il vous faudra une enceinte connectée comme un Amazon Echo Studio ainsi qu’un abonnement à un service de streaming premium comme Amazon Music, Tidal ou Deezer. Sony a lancé la plate-forme à l’automne 2019 mais uniquement pour les casques/écouteurs. À l’époque, il n’y avait qu’environ un millier de titres disponibles. Ce chiffre est aujourd’hui aux alentours de 4 000. Très peu, certes, mais Sony veut allécher les utilisateurs en proposant des concerts live avec un son 360 Reality Audio, pour donner l’impression aux spectateurs qu’ils sont effectivement présents dans la salle.

Pour multiplier le contenu compatible, Sony a travaillé avec Virtual Sonics pour concevoir un logiciel dédié, la 360 Reality Audio Creative Suite. L’objectif est de simplifier la création de contenu pour cette plate-forme via un simple plugin compatible avec les applications de création audio les plus populaires. Le logiciel en question devrait être proposé plus tard ce mois-ci. Sony travaille aussi avec Music.com et The Orchard sur un Creators’ Program pour offrir un accès à cette suite logiciel et au streaming de contenu directement…