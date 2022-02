Les possesseurs d’iPhone et iPad devraient mettre leur appareil à jour immédiatement

iOS et iPadOS 15.3.1 corrigent une vulnérabilité critique. Une mise à jour à effectuer le plus tôt possible.

Si vous avez un iPhone ou un iPad suffisamment récent pour faire tourner iOS 15, alors vous avez tout intérêt à télécharger et installer la dernière version en date d’iOS ou iPadOS le plus rapidement possible. Apple vient de publier iOS 15.3.1 et si, comme à l’accoutumée, cette version corrige un certain nombre de bugs plus ou moins importants, l’un de ces correctifs vient combler une faille de sécurité qui pourrait avoir des conséquences dramatiques si elle était exploitée.

Pour celles et ceux qui se demandent de quelle faille il s’agit, sachez que la vulnérabilité en question est présente dans WebKit. Elle permet à des hackers de créer un site web qui viendrait ensuite exécuter du code sans que les victimes n’en soient informées. Selon la firme de Cupertino, “exécuter du contenu web généré de malveillante pourrait conduire à des exécutions de code arbitraire. Apple a été informé par un rapport que cette faille pourrait déjà être exploitée activement.”

Une mise à jour à effectuer le plus tôt possible

Comme le laisse entendre le commentaire de la marque à la pomme, il est possible que des attaques profitant de cette vulnérabilité aient déjà pu être menées. Autrement dit, ce n’est pas là une faille qu’Apple a découverte ou qui a été portée à son intention et qui n’avait pas encore été exploitée. De fait, on ne réfléchit pas et on met à jour son iPhone ou son iPad aussi vite que possible. Mieux vaut prévenir que guérir.

La mise à jour en question a déjà été publiée, elle est donc disponible au téléchargement. Si vous ne voulez pas attendre que votre appareil vous propose de l’installer, rendez-vous dans les Réglages de votre iPhone ou iPad, tapotez sur Général, puis dans Mise à jour logicielle. Vous devriez alors voir iOS 15.3.1 ou iPadOS 15.3.1.