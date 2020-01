Les portables Lenovo ThinkPad X1 Carbon et X1 Yoga passent à 2020

Chaque année, le CES est une formidable vitrine pour les acteurs de la tech qui souhaite dévoiler leurs nouveaux produits. Les grands noms sont présents, avec moult produits. Voici par exemple Lenovo avec les versions 2020 de ses ThinkPad X1 Carbon et X1 Yoga.

Les Lenovo ThinkPad X1 Carbon et X1 Yoga sont deux gros succès, deux appareils qui prédominent dans la grande famille ThinkPad. Chaque nouvelle mise à jour attire toujours l’attention. Leurs déclinaisons 2020 ne feront certainement pas exception. Une fiche technique très intéressante, un design sobre mais efficace pour des tarifs qui devraient être relativement contenus. Voici tout ce qu’il faut savoir de ces deux nouvelles machines.

Lenovo dévoile son X1 Carbon version 2020

Le X1 Carbon 2020 représente la 8ème génération de cet appareil très populaire. Il est désormais équipé d’un processeur Intel de 10ème génération. Les détails du CPU ne sont pas encore connus mais il y aura au maximum une option avec un i7 à 6 cœurs, et l’Intel vPro en option. La dernière génération de processeur Intel offre un gain de performances mais ne représente pas de changement fondamental par rapport à la précédente. Le X1 Carbon faisant partie du programme Intel Project Athena, il faudra par contre s’attendre à des améliorations significatives dans l’autonomie et les temps de démarrage et de sortie de veille.

et son X1 Yoga 2020

Le ThinkPad X1 Yoga – 5ème génération de sa gamme – est presque identique en terme de matériel : soit 8 à 16 Go de RAM, jusqu’à 2 To de SSD et une dalle IPS 1080p, avec une option 4K. Même la batterie (51 Wh) est identique. Le X1 Yoga est un 2-en-1. En tant que tel, il peut servir de tablette en cas de besoin. Avec 1,36 ks sur la balance, il est légèrement plus lourd que le X1 Carbon (1,09 kg) mais la différence est plus mince que jamais.

Comme vous pouvez le voir dans les images, le design est très similaire à celui des éditions 2019. On retrouve d’ailleurs la certification MIL-STD-810G, ainsi que le clavier et le trackpad qui sont connus et reconnus. Le X1 Carbon est peut-être un peu plus chic avec sa bande visible en carbone sur la version 4K. Le X1 Carbon 2020 est attendu à partir de 1 499$ et le X1 Yoga 2020 à partir de 1 599$. Des tarifs relativement élevés mais comme dit, la fiche technique et les finitions les justifient. À noter, il s’agit là des tarifs constructeurs, le tarif public devrait être en-deçà une fois les appareils disponibles à la vente. À suivre !