Les paiements sur WhatsApp pourraient bientôt offrir un cashback aux utilisateurs

Un cashback sur les Paiements WhatsApp ? La fonctionnalité semble actuellement en bêta.

Les plates-formes de messagerie instantanée font aujourd’hui bien plus que simplement permettre à leurs utilisateurs de communiquer avec leurs proches. Certaines vont bien au-delà et sont utilisées au quotidien pour des tâches très banales, y compris réaliser des achats. WhatsApp pourrait bien capitaliser là-dessus et proposer bientôt un cashback sur les paiements réalisés via la plate-forme.

Un cashback sur les Paiements WhatsApp ?

En Chine, WeChat est devenue une application incontournable, bien au-delà de ses fonctionnalités de messagerie instantanée. C’est une plate-forme pour les entreprises et les particuliers qui souhaitent réaliser des affaires, permettant aux utilisateurs de s’envoyer de l’argent, de jouer à des jeux et bien plus encore. Pour cette raison, ce n’est pas vraiment une surprise d’apprendre que WhatsApp, qui appartient à Facebook, voudrait proposer des fonctionnalités similaires.

L’entreprise avait lancé ses Paiements WhatsApp en 2020 et aujourd’hui, pour tenter d’attirer davantage d’utilisateurs sur cette option, il se pourrait que la plate-forme se prépare à offrir un cashback à celles et ceux qui utilisent ses services. C’est tout du moins ce qu’annonce un rapport de WABetaInfo qui a découvert des références à cette potentielle future fonctionnalité.

La fonctionnalité semble actuellement en bêta

Il semblerait que, une fois un Paiement WhatsApp effectué, le cashback soit transféré à l’utilisateur dans les 48 heures. Étant donné que cette fonctionnalité semble actuellement en bêta, nous n’en savons pas énormément. De plus, comme WABetaInfo le précise, celle-ci semble limitée aux Paiements UPI pour le moment. Difficile de savoir si d’autres plates-formes seront éligibles à terme ou s’il ne s’agit là que d’un simple premier test avec les Paiements UPI.

Il convient aussi de rappeler que, pour l’heure, les Paiements WhatsApp sont réservés à l’Inde et au Brésil. Nul ne sait si l’entreprise à l’intention d’étendre son service à d’autres pays du monde. Le marché du paiement mobile est déjà très bien établi dans la plupart des pays développés. Il devrait être délicat de réussir à s’y imposer, même avec un cashback.