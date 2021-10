Les OnePlus Buds Z2 seraient en préparation

OnePlus travaillerait sur des écouteurs true wireless Buds Z2, successeurs directs des Buds Z originaux.

Le marché des écouteurs true wireless est extrêmement bien fourni. Et les fabricants continuent de l’alimenter très régulièrement. Outre les acteurs emblématiques, certaines marques de smartphones se sont aussi lancées. C’est le cas de Samsung ou OnePlus. Ce dernier travaillerait actuellement sur les OnePlus Buds Z2.

Si vous avez besoin d’écouteurs sans fil disposant d’une grande autonomie, alors vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que OnePlus travaillerait sur une nouvelle paire qui offrirait pas moins de 40 heures d’autonomie. Selon plusieurs rumeurs récentes, les ingénieurs de la marque chinoise travailleraient actuellement sur les OnePlus Buds Z2, successeur des OnePlus Buds Z originaux.

Si l’on en croit les différents rendus et autres spécifications obtenus par GizNext, il semblerait que, en ce qui concerne le design, ces OnePlus Buds Z2 ne soient pas vraiment différents des true wireless OnePlus Buds Z. Ceci étant dit, il y aurait quelques petits changements très subtils, comme l’angle de l’embout d’oreille, pour rendre la tenue plus confortable. Ceci mis à part, le design extérieur ne serait donc pas très différent.

Successeurs directs des Buds Z originaux

Ces écouteurs devraient par ailleurs être compatibles avec le Bluetooth 5.2 et chaque écouteur disposerait de sa propre batterie de 40 mAh. Cela permettrait d’offrir aux utilisateurs environ 5 heures d’autonomie avec la réduction de bruit active et jusqu’à 7 heures avec cette dernière désactivée. L’étui de recharge, quant à lui, offre 27 heures d’autonomie supplémentaires. Autrement dit, au total, ces écouteurs OnePlus Buds Z2 devraient vous offrir quelque 40 heures d’autonomie. Pas mal.

Parmi les autres rumeurs entourant ce produit, on pourrait citer un certain nombre d’autres fonctionnalités, comme la prise en charge de Google Assistant ainsi qu’une certification IP55, ce qui les rendrait résistants à l’eau et à la sueur – parfait pour une utilisation sportive, donc -. Nul ne sait à l’heure actuelle combien ces OnePlus Buds Z2 pourraient être vendus, ni quand d’ailleurs. Espérons que OnePlus ait davantage de détails à partager très bientôt.