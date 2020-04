Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont officiels

L'industrie tourne au ralenti ces derniers temps mais elle n'est pas totalement à l'arrêt. Les géants de la tech, notamment, maintiennent une certaine activité. C'est le cas de OnePlus qui dévoilait hier soir ses OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Voici ce qu'il faut savoir.

Il y a quelque temps, OnePlus laissait entendre qu’il annoncerait ces tous nouveaux smartphones, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro cette semaine. Et c’est précisément ce qu’a fait la marque en dévoilant officiellement ces deux nouveaux modèles hier soir, le Mardi 14 Avril donc, à 17h. Si vous attendiez de voir ce que ces appareils ont de le ventre, voici sans plus attendre la réponse.

Les OnePlus 8 et 8 Pro sont officiels

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro partagent des spécifications matérielles très similaires. Cela vaut notamment pour le processeur, un Qualcomm Snapdragon 865. Tous deux sont aussi compatibles 5G. Ils sont proposés en deux variantes, avec 8 ou 12 Go de RAM, et 128 ou 256 Go de stockage. Leur caméra frontale, quant à elle, offre 16 MP et tous deux disposent aussi d’un capteur d’empreinte digitale intégré sous l’écran. Voilà pour les similitudes.

Toujours plus haut de gamme

Le OnePlus 8 “classique” dispose d’un écran de 6,55 pouces à 2 400 x 1 080 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le OnePlus 8 Pro, quant à lui, affiche une diagonale de 6,78 pouces, une résolution de 1 440 x 3 168 pixels et un taux de 120 Hz. La batterie, de “seulement” 4 300 mAh pour le 8, grimpe à 4 150 mAh pour le 8 Pro. En ce qui concerne les caméras, le modèle Pro dispose d’un module à quatre capteurs – 48 MP pour le principal, un téléobjectif de 8 MP, un capteur ultra-wide de 48 MP et un dernier de 5 MP -. Le OnePlus 8 n’en a que trois, un principal de 48 MP, un macro de 2 MP et un ultra-wide de 16 MP.

Les précommandes sont déjà ouvertes. Les premières livraisons sont attendues pour le 29 Avril. Comptez 699€ pour le OnePlus 8 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et 799€ pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le OnePlus 8 Pro, quant à lui, coûte 100€ de plus pour les deux configurations.