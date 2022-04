Les Obama auraient décidé de quitter la plate-forme Spotify

Les Obama et Spotify, c'est (bientôt) fini. L'ancien couple présidentiel voudrait se faire entendre sur plusieurs plates-formes.

Spotify va perdre Barack et Michelle Obama une fois la date de fin de leur partenariat atteinte, en octobre, selon Bloomberg. Le contrat liant l’ancien couple présidentiel américain au géant du streaming audio arrive à son terme et les Obama n’en signeront pas de nouveau. Leur société de production, Higher Ground, chercherait désormais un partenaire qui leur permettrait de produire plusieurs séries et les publier sur plusieurs plates-formes en même temps. Spotify cherche, quant à lui, le plus souvent des exclusivités de personnalités pour promouvoir sa plate-forme, ce qui serait la principale raison d’une non-reconduction du contrat.

Les Obama et Spotify, c’est (bientôt) fini

Higher Ground serait actuellement en pleine négociation avec plusieurs partenaires potentiels, y compris Amazon Audible et iHeartMedia pour un accord qui pourrait valoir plusieurs dizaines de millions de dollars. Les Obama devraient chacun apparaître dans un programme de huit épisodes, il faudrait donc s’attendre à un nombre total limité d’épisodes.

L’accord des Obama avec Spotify avait été estimé à 25 millions de dollars et a permis de produire Renegades : Born in the USA, avec Barack Obama et Bruce Springsteen, ainsi que The Michelle Obama Podcast, dans lequel l’ancienne Première Dame évoquait ses relations avec ses amis et sa famille. The Michelle Obama Podcast était l’un des podcasts les plus populaires en 2020 et a même été disponible sur d’autres plates-formes.

L’ancien couple présidentiel voudrait se faire entendre sur plusieurs plates-formes

Bien que Higher Ground n’ait encore fait aucune déclaration officielle, un article de Vanity Faire de février pendant l’affaire Joe Rogan laissait déjà entendre que le couple ne souhaitait pas chercher un nouvel accord d’exclusivité avec une seule plate-forme. Apparemment, Higher Ground a aussi été quelques fois frustré par Spotify et eu des difficultés à lancer de nouveaux contenus avec ce partenariat. Qui plus est, les Obama sont davantage intéressés par produire des shows pour de jeunes nouvelles voix que pour les leurs. Cette vision n’est pas en adéquation avec celle de Spotify.