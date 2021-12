Les nouvelles voitures Toyota ne pourront pas être démarrées à distance via la clef électronique

Toyota explicite sa stratégie de services et le démarrage à distance. La fonctionnalité ne sera plus disponible sur les clefs électroniques.

Le monde de l’automobile évolue constamment. Ce qui est tout à fait logique à mesure que les habitudes des clients et les technologies évoluent. Aujourd’hui, il est de plus en plus question d’abonnement. Et les constructeurs n’hésitent pas à proposer des abonnements pour leurs véhicules, débloquant un certain nombre de fonctionnalités plus ou moins utiles moyennant finance. Toyota s’y met, non sans susciter la controverse.

Les propriétaires actuels de voiture Toyota ne sont certainement pas ravis de devoir payer un abonnement pour démarrer leur véhicule à distance depuis leur clef électronique, mais qu’en est-il des futurs propriétaires ? Les nouvelles sont mitigées. En effet, la marque a déclaré à Roadshow dans un communiqué que le démarrage à distance ne serait pas disponible sur les clefs électroniques des nouveaux véhicules. Il faudra pour ce faire utiliser l’application mobile dédiée de la marque. Cela étant dit, cette fonctionnalité sera gratuite.

Vous pourriez en effet ne jamais avoir à payer pour cette fonctionnalité. Il avait été précédemment fait mention que les véhicules de la marque de 2018 à 2020 ne profiteraient que d’un essai gratuit de 3 ans aux Connected Services, certains modèles de 2020 et les modèles à venir seront quant à eux livrés avec une période d’essai gratuite de 10 ans. Autrement dit, il y a de fortes chances que vous ayez changé de voiture avant que cette période d’essai gratuite n’arrive à son terme.

Toujours est-il que cette décision ne plaira très certainement pas à celles et ceux qui aiment la simplicité d’utilisation de la clef ou aux propriétaires de voitures qui ont l’intention de conserver leur véhicule de longues années durant. Il faudrait alors payer cet abonnement simplement pour pouvoir profiter d’une fonctionnalité à laquelle la voiture a eu droit pendant une grande partie de sa durée de vie.

Et il ne faut pas s’attendre à ce que Toyota fasse machine arrière sur le sujet. En effet, comme de nombreux autres constructeurs, Toyota s’en remet aux services pour générer des revenus supplémentaires stables, chose qu’il est plus difficile d’atteindre avec les seules ventes de véhicules. Le démarrage à distance ne représentera certainement pas une grosse rentrée d’argent dans la mesure où il ne coûtera “que” 80 $ par an, et uniquement dans 10 ans, mais c’est clairement un indice de la stratégie de Toyota pour les années à venir.