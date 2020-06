Les nouvelles puces ARM risquent de faire grimper le prix des machines Apple

Apple a officialisé son projet de transition vers des puces ARM, délaissant celles fabriquées par Intel. Une transition qui se fera progressivement, mais qui pourrait avoir un impact sur la facture finale demandée aux clients.

Apple devrait lancer son premier Mac avec un processeur maison avant la fin de l’année. Les promesses sont grandes mais se pose tout de même la question du coût de cette nouveauté dans la mesure où personne ne sait vraiment combien seront vendues ces puces ARM. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, il faudrait s’attendre à ce que cela fasse grimper la facture par rapport aux processeurs Intel.

Quid du tarif des Mac sous ARM ?

Et ce n’est pas vraiment une surprise quand on y réfléchit. Avec tous les changements que cela implique, notamment au niveau de la production, du design, de la R&D, les nouvelles technologies sont très souvent assez onéreuses au départ. Cela étant dit, il est difficile d’imaginer dans quelle mesure cette augmentation du coût pourra se répercuter pour l’utilisateur final. Les coûts de production, de marketing et de la recherche sont d’ordinaire rassemblés dans le tarif d’un produit, il serait donc assez logique que l’augmentation soit visible par les clients…

Selon Ming-Chi Kuo, la facture devrait grimper

Mais dans le même temps, considérant que ces nouveaux Mac sous ARM n’ont pas encore fait leurs preuves et qu’ils représentent un potentiel énorme changement dans la manière dont nous utilisons ces machines, augmenter le tarif de ces nouveaux Mac pourrait être un sérieux frein à leur adoption. Que le tarif augmente ou non, il faudra garder cet aspect à l’esprit pour les futures machines de la marque à la pomme. La firme de Cupertino devrait lancer un tout nouvel iMac 24 pouces, ce devrait être l’une des premières références à utiliser ces nouvelles puces mais il faudra attendre leur commercialisation pour avoir une idée du tarif demandé et le comparer à celui des machines précédentes.