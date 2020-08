Les nouveaux utilisateurs Oculus devront utiliser un compte Facebook

La société Oculus, qui fabrique les casques de réalité virtuelle que l'on connait, appartient à Facebook. Cela n'est aujourd'hui pas très visible mais ça le sera désormais un peu plus. Explication.

Oculus appartient à Facebook et pourtant, il était assez surprenant de ne constater aucun lien, ou presque, entre les deux plates-formes. Les possesseurs de casque Oculus n’ont par exemple pas besoin de s’authentifier via Facebook. Cela étant dit, il semblerait que ce n’était qu’une question de temps. Facebook vient en effet d’annoncer que les choses allaient changer.

Un compte Facebook désormais obligatoire pour les nouveaux comptes Oculus

Selon un communiqué officiel de la firme de Menlo Park : “offrir une méthode d’authentification unifiée à Oculus – via leur identifiant et mot de passe Facebook – viendra simplifier toute l’expérience de la réalité virtuelle. Nous savons que la réalité virtuelle sociale a encore énormément à offrir et ce changement va rendre possible l’intégration de nombreuses fonctionnalités très connues et appréciées de Facebook.”

Les utilisateurs existants ont encore le temps

Cela signifie que, si vous êtes un nouvel utilisateur d’Oculus et que vous voulez vous inscrire et lier votre appareil à votre compte, il vous faudra pour ce faire passer par Facebook. Les utilisateurs existants, quant à eux, pourront fusionner leur compte Oculus avec leur compte Facebook, mais ils ne seront pas obligés de le faire tout de suite.

En effet, Facebook offre à ces utilisateurs existants jusqu’au 1er janvier 2023 pour procéder à la fusion de leurs comptes. Autrement dit, vous avez un peu plus de deux ans encore pour décider si vous voulez procéder ainsi ou si vous n’êtes pas d’accord avec cette nouvelle intrusion, auquel cas vous devrez trouver un autre service de VR.