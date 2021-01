Les nouveaux MacBook Pro pourraient emprunter à l’iPad pour leur design

À chaque nouvelle génération d'appareils se pose la question de savoir si le design restera similaire ou non. Apple est toujours très attendu sur ce point. Et il pourrait y avoir du nouveau pour les MacBook Pro.

Apple a depuis toujours porté une attention toute particulière aux designs de ses produits. Bien évidemment, le résultat n’est pas toujours un succès, certaines tentatives disparaissant dès la génération suivante. La prochaine génération d’Apple MacBook Pro devrait introduire un tout nouveau design, et celui-ci emprunterait notamment à l’iPad.

Le design des nouveaux MacBook Pro emprunterait à l’iPad Pro

Le design actuel des MacBook d’Apple est assez vieux, il faut l’admettre. Certes, c’est un design des plus robustes, qui a fait ses preuves depuis nombre d’années, il n’y a rien, ou presque, à critiquer, mais il faut bien reconnaître qu’il est temps de changer. Nous avons entendu plusieurs rumeurs suggérant qu’un tout nouveau design serait en approche. Aujourd’hui, l’analyste Ming-Chi Kuo dévoile certains détails de cette nouveauté.

Selon l’analyste bien connu de l’écosystème d’Apple, ce nouveau design de MacBook Pro emprunterait certains aspects à l’iPad Pro. Plus précisément, le look plus “plat”, ce qui devrait aider l’appareil à ressembler davantage à l’iPad Pro et aux nouveaux iPhone. En effet, tous deux ont abandonné les châssis aux bords incurvés pour passer à des bords plats.

Et offrirait davantage de ports !

Ming-Chi Kuo affirme aussi que la firme de Cupertino introduira davantage de ports, mais sans entrer dans les détails. À l’heure actuelle, Apple a pratiquement supprimé tous les ports pour ne laisser qu’un port USB-C/Thunderbolt 3. Seul autre port présent sur la machine, une prise jack 3.5 mm pour un casque. Résultat de l’opération, nombre d’utilisateurs doivent aujourd’hui utiliser des dongles et autres hubs USB pour gérer leurs différents accessoires.

Difficile de savoir si Ming-Chi évoque ici la possibilité de voir le retour des ports USB-A et/ou d’un lecteur de carte mémoire ou s’il s’agit simplement d’ajouter d’autres ports USB-C. Il faudra attendre pour le savoir. Un rapport précédent de Bloomberg semblait quant à lui suggérer que le système de charge MagSafe pourrait faire son grand retour sur ce MacBook Pro nouvelle-génération. Voilà en tous les cas un modèle très prometteur. À suivre !