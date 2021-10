Les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces sont officiels et les évolutions sont nombreuses.

Il était attendu qu’Apple annoncerait ses nouveaux MacBook Pro durant son événement Unleashed et la firme de Cupertino n’a pas déçu sur ce point. Comme les rumeurs le laissaient entendre, il s’avère que ces nouveaux appareils sont disponibles en 14 et 16 pouces, tous deux arborant de tous nouveaux designs.

Les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces sont officiels

Ce nouveau design n’est pas vraiment un changement en profondeur comme on pouvait l’imaginer, il semblerait que les modifications opérées par Apple soient des plus subtiles, mais cela ne concerne que la surface, si l’on peut dire. Une fois l’ordinateur ouvert, le changement de design est plus évident. La marque à la pomme a doté ces deux nouveaux modèles d’un écran sans bord, ou tout du moins avec des bords extrêmement minces. L’inconvénient, c’est que la firme de Cupertino a dû intégrer une encoche, comme celle que l’on retrouve actuellement sur l’iPhone ou l’iPad.

Et les évolutions sont nombreuses

Cette encoche permet à Apple d’intégrer la nouvelle webcam 1080p, évolution plus que nécessaire par rapport à la webcam 720p dont les utilisateurs se plaignent depuis tant d’années. Bien qu’elle ne soit pas 4K comme certains auraient pu l’espérer, les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max disposent d’un processeur neuronal 16 cœurs censé venir améliorer la qualité et les capacités dans son ensemble de ladite webcam.

En plus de l’écran, Apple a procédé à certains changements sur le clavier. La Touch Bar disparait, les touches de fonction physique font leur retour. La Touch Bar était une expérimentation intéressante et fort sympathique et il est clair qu’elle ne s’est pas révélée aussi utile qu’Apple aurait aimé qu’elle soit.

Sous le capot, ces nouveaux MacBook Pro sont propulsés par les puces M1 Pro et M1 Max qui, selon Apple, sont toutes deux plus performantes, tant en ce qui concerne le CPU que le GPU, que la puce M1 originale. Et par rapport à d’autres ordinateurs portables concurrents, ces nouvelles puces font mieux, ou proposent des performances similaires, mais en consommant moins.

En termes d’énergie, il semblerait que ces puces soient plus efficientes que jamais. Si l’on en croit la firme de Cupertino, le modèle 14 pouces offrirait 17 heures d’autonomie en vidéo, tandis que le 16 pouces serait capable de tenir pas moins de 21 heures.

Cela étant dit, ces améliorations sont très attendues et sur le papier, cela semble effectivement très “Pro”, mais le tarif est à la hauteur. Le MacBook Pro 14 pouces est ainsi proposé à la vente à partir de 2 2249 € tandis que le 16 pouces démarre à 2 749 €.