Les nouveaux écouteurs true wireless de Logitech sont certifiés par Zoom, Microsoft et Google

Quand on pense aux écouteurs true wireless, on pense d’abord à une utilisation pour la musique au quotidien ou le sport, un peu moins à un usage dans le cadre professionnel. Pourtant, il existe certains modèles très intéressants sur ce segment. En voici un nouveau, signé Logitech, certifié par les cadors de la tech. Présentation des Zone True Wireless Earbuds.

En termes de casques et écouteurs, viennent plus rapidement à l’esprit les produits conçus pour le grand public. Ceci étant dit, si vous êtes un professionnel, ou tout du moins si vous cherchez à utiliser ce genre d’appareil dans un cadre purement professionnel, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Logitech vient de dévoiler une nouvelle paire d’écouteurs true wireless, les Zone True Wireless Earbuds, des écouteurs pensés et conçus pour les professionnels.

Quelle différence cela peut-il bien faire ? En termes de fonctionnalités, aucune, mais selon Logitech, les Zone True Wireless Earbuds sont certifiés par Google, Microsoft et Zoom. Autrement dit, si vous participez souvent à des vidéoconférences, par exemple, sur l’un ou l’autre des services de ces entreprises, ces écouteurs pourraient être parfaits pour vous.

Les écouteurs disposent d’une fonctionnalité de réduction de bruit active et ont même un microphone pour annuler le bruit. Autrement dit, ces écouteurs devraient mieux retranscrire votre voix et intégrer moins d’éléments du bruit ambiant. Ils ont aussi été conçus pour être le plus discrets possible, et se faire facilement oublier lorsque vous êtes face à la caméra.

Ceci étant dit, ces Logitech Zone True Wireless Earbuds ne seront pas donnés. Ils devraient être proposés au tarif public de 299 $. Si vous appréciez les produits Logitech que vous pensez que ceux-ci pourraient être parfaits pour votre travail, sachez que ces écouteurs devraient être disponibles à l’automne 2021.