Les nouveaux Avatar et Star Wars sont encore retardés

La crise sanitaire liée au Covid-19 chamboule le planning de Disney pour les films Avatar et Star Wars.

Les prochains films Avatar et Star Wars ont vu leurs dates de sortie reportées d’un an. Le réalisateur James Cameron s’est exprimé sur la situation : “Comme beaucoup d’entre vous le savent, en raison du coronavirus, nous avons été contraints de retarder de manière inattendue le tournage que nous réalisons actuellement en Nouvelle-Zélande. Ce que la plupart d’entre vous ne savent probablement pas, c’est que la pandémie nous empêche également de reprendre la plupart de nos travaux de post-production sur plusieurs scènes à Los Angeles. Ce travail est tout aussi essentiel pour les films que le tournage. Avant le coronavirus, tout était en place pour vous apporter la première suite d’Avatar en décembre 2021. Malheureusement, en raison de l’impact que la pandémie a eu sur notre calendrier, il ne nous est plus possible de respecter cette date. Il n’y a personne de plus déçu que moi par ce retard. Mais je suis enthousiasmé par les performances incroyables de nos acteurs et par le travail extraordinaire que Weta Digital est en train de faire pour donner vie au monde de Pandora et aux personnages du film. Je suis reconnaissant du soutien que nous continuons à recevoir de Disney et en particulier d’Alan Horn et d’Alan Bergman. L’ensemble de la société est à 110% derrière non seulement les suites, mais aussi le reste du contenu de la franchise que nous avons déjà réalisé. Par-dessus tout, je vous suis reconnaissant, à vous, nos fans, pour votre soutien au fil des ans et je vous promets que ce que nous délivrerons aux cinémas du monde entier sera à la hauteur.”

Avatar et Star Wars : les nouvelles dates de diffusion au cinéma