Les nouveaux Apple MacBook Air pourraient arriver la semaine prochaine

Apple renouvelle assez régulièrement ses appareils. Les ordinateurs portables y ont droit aussi, pas nécessairement tous les ans comme les smartphones mais assez souvent tout de même. Ce pourrait être le cas du MacBook Air dans quelques jours.

Vous pensez à vous offrir un nouveau MacBook Air ? Si tel est le cas, vous pourriez vouloir attendre encore un peu. En effet, si l’on en croit un récent rapport de MacRumors, une source aurait informé que de nouveaux modèles arriveraient dans les jours à venir. Dans le courant de la semaine prochaine pour être plus précis. Autrement dit, si vous pouvez attendre quelques jours avant de faire votre achat, voilà qui pourrait être intéressant.

De nouveaux MacBook air annoncés la semaine prochaine ?

À l’heure actuelle, nul ne sait vraiment à quels changements il faut s’attendre concernant ces nouveaux modèles. Cela étant dit, il serait tout à fait logique de constater une amélioration dans les processeurs et les cartes embarquées, ceci pour un gain bienvenu en performances. Une autre modification possible, et très intéressante, ce serait l’introduction dans ces nouveaux produits du clavier à switch ciseaux. Cela ferait du MacBook Air le deuxième appareil Apple à recevoir ces nouveaux switches après le MacBook Pro 16 pouces de l’année dernière.

Avec un retour au clavier à switches ciseau ?

Pour l’heure, les MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces actuels ont toujours droit à l’ancien mécanisme papillon. Si Apple a largement vanté le profil plus mince des switches papillon, leur conception a posé de nombreux problèmes aux utilisateurs. La firme de Cupertino a procédé à diverses modifications et optimisations au fil des années avant finalement de revenir au design ciseau, un design que l’on pouvait trouver dans d’anciens modèles de MacBook. L’information du lancement des nouveaux MacBook Air est à prendre avec des pincettes, ce n’est qu’une rumeur, après tout. Mais qui sait, peut-être aurons-nous effectivement droit à une annonce officielle la semaine prochaine. À suivre !