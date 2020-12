Les notifications des messages disparaissent sous iOS 14

iOS 14 fut lancé en grande pompe par Apple il y a quelques semaines. Et comme toute nouvelle version majeure, il subsiste encore quelques bugs. L'un d'entre eux perturbe aujourd'hui les notifications des messages.

Apple a eu beau multiplier les versions avant de mettre à disposition au grand public son iOS 14, il restait encore un certain nombre de bugs dans cette nouvelle version majeure de son OS mobile. Les équipes du géant font leur possible pour les faire disparaître mais cela prend un certain temps. D’ici là, il faudra faire notamment avec des notifications de message pour le moins capricieuses.

Les notifications de Messages très capricieuses sur iOS 14

Malgré le fait qu’iOS 14 soit sorti il y a quelques semaines maintenant, les utilisateurs découvrent encore des bugs ici ou là. Selon plusieurs rapports, le bug qui nous intéresse aujourd’hui concerne les notifications de l’application Message. Celles-ci ne s’affichent pas quand elles devraient. Cela signifie que les utilisateurs peuvent ne pas savoir quand de nouveaux messages arrivent sur leur appareil. Plutôt fâcheux.

Le problème avait d’abord été découvert par des possesseurs d’iPhone 12 mais, aujourd’hui, des rapports laissent entendre que quiconque avec un iPhone sous iOS 14 pourrait être sujet à ce bug. Et il est intéressant de noter que certains utilisateurs affirment avoir les notifications sur leur Apple Watch mais pas sur leur iPhone.

Vous pourriez donc manquer de nouveaux messages

Ces rapports montrent aussi que la montre permet aux notifications sur leur iPhone de se comporter tout à fait normalement. Mais il est difficile de savoir si cela s’applique à tous les utilisateurs ou non. Et selon les curieux qui ont déjà pu tester la version bêta d’iOS 14.3, le problème ne serait toujours pas corrigé. Autrement dit, ce bug pourrait être présent encore un certain temps.

À noter, le problème ne semble affecter que l’application Messages. Les autres notifications des autres applications semblent n’avoir aucun souci. Voilà en tous les cas un comportement pour le moins étrange mais si vous n’utilisez pas Messages vous n’aurez aucun souci. Apple se retrouve là avec un souci supplémentaire à gérer, avant de pouvoir passez à aure chose.