Les NFT sur le point d’envahir Instagram

Les NFT vont arriver sur Instagram dans un futur proche, selon Mark Zuckerberg.

Les NFT sont un sujet plus que brûlant ces derniers temps, tout le monde en parle, tout le monde en veut, tout le monde en achète, ou presque. Les géants de la tech veulent être de la partie, bien évidemment. C’est le cas d’Instagram. Une annonce faite durant le SXSW par le PDG de Meta Mark Zuckerberg nous apprend que les NFT arriveront sur Instagram “dans un futur proche”.

Les NFT vont arriver sur Instagram

Selon les propres mots de Mark Zuckerberg : “Nous travaillons à intégrer les NFT sur Instagram dans un futur proche. Je ne suis pas encore prêt à annoncer quand, précisément, cela sera fait, mais dans les prochains mois, la possibilité d’intégrer vos NFT sur la plate-forme devrait être proposée aux utilisateurs.”

Tout ceci n’a rien de très surprenant quand on connait la popularité de cette technologie. Le fait que Meta décide de l’utiliser, de l’intégrer sur ses plates-formes, pour tenter d’attirer de nouveaux utilisateurs et conserver les actuels est tout à fait logique. Qui plus est, le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, avait déjà déclaré par le passé que la firme de Menlo Park explorait activement cette technologie et ses différentes possibilités.

dans un futur proche, selon Mark Zuckerberg

Cela étant dit, il est assez difficile d’imaginer comme les utilisateurs d’Instagram vont prendre la nouvelle. D’autres entreprises, notamment les studios de développement de jeux vidéo, ont déjà fait des annonces similaires, à savoir leur propre prise en charge des NFT, mais ont souvent rencontré une réaction plutôt violente de leurs clients. Si la technologie et le concept même des NFT sont très prometteurs, la nature extrêmement spéculative de ces derniers, dans la mesure où ils reposent sur des crypto-monnaies dont les valeurs sont elles-mêmes spéculatives, a suscité de très vives controverses.

Nul ne sait cependant comment Instagram compte utiliser ces NFT. S’il s’agit simplement de permettre aux utilisateurs d’afficher les leurs dans les photos de profil, cela ne devrait poser aucun problème, mais si la plate-forme a des idées plus avancées, notamment pour tirer profit de ses propres NFT, une nouvelle controverse pourrait naître. À suivre !