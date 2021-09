Les mises à jour next-gen de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 pourraient ne pas arriver cette année

Les patchs next-gen pour Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 n'arriveront probablement pas cette année, le studio ayant encore beaucoup à faire sur ces deux titres.

Avec le lancement encore relativement récent des PlayStation 5 et autre Xbox Series X/S, le marché du jeu vidéo est dans une phase de transition, à devoir gérer l’ancienne génération (PS4 et Xbox One) et la nouvelle. Cela passe par des exclusivités sur telle ou telle plate-forme et un certain nombre de titres qui ont droit à une mise à jour next-gen, gratuite ou non, pour profiter au mieux des avantages des nouvelles plates-formes. Pour Cyberpunk 2077 et The Witcher, 3, il faudra probablement attendre l’année prochaine.

Lorsque CD Projekt a lancé Cyberpunk 2077, le jeu était prévu pour les deux générations de consoles. Ceci étant dit, le studio avait annoncé avoir l’intention de proposer des patchs à ce jeu ainsi qu’à The Witcher 3 pour venir améliorer les graphismes et leur donner un look bien plus next-gen, si l’on peut dire.

L’entreprise avait, à l’origine, l’intention de proposer ces patchs avant la fin de cette année 2021 mais il semblerait que le planning soit modifié. Les équipes ont annoncé aux investisseurs que cela ne serait plus possible. CD Projekt n’a pas donné les raisons précises de ce retard de livraison, se contentant de “ne pas pouvoir dire quoi que ce soit avec certitude”. Autrement dit, il est toujours possible que le lancement ait lieu avant la fin de l’année, ou qu’il faille attendre le début de l’année 2022.

Le studio a encore beaucoup à faire sur ces deux titres

Selon le vice-président du développement des affaires Michal Nowakowski, “l’objectif est de publier la version next-gen de Cyberpunk 2077 plus tard cette année. Dans le même temps, gardez bien à l’esprit que nous avons appris de nos erreurs durant l’année qui vient de s’écouler et que nous avons pleinement conscience que ce projet est encore en plein développement, nous ne pouvons donc pas dire avec certitude que le planning de production ne changera pas encore.”

Cyberpunk 2077 fut l’un des jeux les plus attendus de l’année 2020 mais le lancement fut catastrophique. Ce qui a obligé les développeurs à se concentrer sur les correctifs pour remettre le jeu au niveau attendu. Si vous attendiez avec impatience l’arrivée de ce patch next-gen, mieux vaut vous faire à l’idée qu’il n’arrivera pas cette année.