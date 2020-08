Les mises à jour du Boeing 747 se font via des disquettes 3,5 pouces

L'avionique est un domaine d'activité où l'électronique, et l'informatique d'ailleurs, règnent aujourd'hui en maîtres. De là à penser que l'emblématique Boeing 747 puisse se mettre à jour avec des disquettes 3,5 pouces...

Avant les CD et les DVD, les ordinateurs utilisaient des disquettes pour stocker des donnée. On pourrait penser, à juste titre, que cette technologie est aujourd’hui morte et enterrée, d’autant que tout, ou presque, est désormais numérique. Mais il n’en est rien. Certaines machines utilisent encore ces disquettes. Et c’est le cas, aussi étonnant que cela puisse être, des Boeing 747-400.

Des disquettes 3,5 pouces pour mettre à jour des bases de données

Des chercheurs de Pen Test Partners ont pu avoir accès à un avion British Airways 747. Ils ont pu examiner l’appareil à leur convenance et se sont notamment intéressés à toute la partie avionique pure située sous le pont passager, dissimulée de la vue du public. C’est dans cette zone que sont situés nombre de composants importants de l’avion. Durant leur inspection, les chercheurs ont aussi découvert un lecteur de disquette 3,5 pouces dans le cockpit permettant de gérer des bases de données importantes.

En effet, les bases de données en question doivent être mises à jour tous les 28 jours. Et pour ce faire, un ingénieur intervient manuellement pour charger pas moins de huit disquettes à chaque passage, les bases de données grossissant régulièrement. Et bien que ce genre de procédé puisse sembler sérieusement dépassé aujourd’hui, les avions Boeing 747-400 ne sont pas les seuls à utiliser ce support désuet.

Bien qu’effectivement totalement dépassé aujourd’hui, les disquettes, et les lecteurs, évidemment, ont le mérite d’être encore parfaitement fonctionnels. Il n’y a donc pas vraiment besoin de remplacer le système. Il y a quelques années, nous apprenions par exemple qu’un ordinateur conçu dans les années 1980 – Commodore Amiga – était encore utilisé pour contrôler le chauffage et l’air conditionné d’une école américaine.