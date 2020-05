Les Microsoft Surface Headphones 2 et Surface Earbuds sont officiels

Microsoft officialisait dans la nuit de nouveaux appareils. Une nouvelle tablette et un nouvel ordinateur portable. Ainsi que de nouveaux accessoires pour l'audio. Il s'agit du casque Microsoft Surface Headphones 2 et des écouteurs true wireless Surface Earbuds.

L’année dernière, Microsoft annonçait les Surface Earbuds, des écouteurs true wireless qui offrent la particularité d’intégrer nativement la suite Office. Cela étant dit, le géant américain devait rapidement prendre la décision de reporter leur lancement à 2020. Bonne nouvelle aujourd’hui pour celles et ceux qui étaient intéressés par ces écouteurs, Microsoft vient de les officialiser, ils seront bientôt disponibles. Tout comme le casque Microsoft Surface Headphones 2.

Le Microsoft Surface Headphones 2 est officiel

Commençons par les Surface Earbuds. Pour celles et ceux qui n’auraient pas suivi l’annonce datant d’il y a quelques mois, ces écouteurs true wireless promettent jusqu’à 24 heures d’autonomie grâce à l’étui de recharge qui permet aussi de les ranger. Comme mentionné plus haut, outre leur fonctionnalité première d’écouteurs, ceux-ci peuvent aussi permettre de contrôler certains éléments de la suite bureautique Office. Il devient notamment possible de contrôler les slides d’une présentation PowerPoint. Les Surface Earbuds seront disponibles en France à partir du 12 Juin 2020 pour le grand public et au 18 Août pour la version professionnelle. Le prix de vente est de 219,99€.

Disponible le 5 Juin prochain en France

Microsoft profitait aussi de l’événement pour officialiser le casque Surface Headphones 2, successeur direct du Surface Headphones premier du nom. Selon la firme de Redmond, parmi les changements apportés, une qualité de son améliorée et une autonomie en hausse. Le casque peut désormais offrir jusqu’à 20 heures sur une seule charge. Les oreillettes ont quant à elles été repensées, elles peuvent désormais pivoter à 180° pour un confort total, notamment si vous avez l’habitude de porter le casque autour du cou. Un coloris tout en noir fait aussi son apparition. Le casque Surface Headphones 2 sera disponible en France au prix de 279,99€ à partir du 5 Juin 2020.