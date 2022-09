Les meilleurs outils de portfolio et “lien dans la bio” pour les réseaux sociaux

Pour faire un lien en bio digne de ce nom, le plus simple reste de passer par un service tiers dédié. Il en existe aujourd'hui beaucoup. Voici une sélection des plus efficaces.

Vous êtes probablement déjà familier avec la petite phrase “voir le lien en bio“, un moyen répandu d’envoyer vos abonnés Twitter ou Instagram vers une page quelconque sur le web, pour lier un contenu à vous. Ces liens ne sont pas difficiles à mettre en place et l’on trouve aujourd’hui de nombreux services pour ce faire, si vous en avez envie.

Qu’il s’agisse d’un projet annexe, d’un portfolio professionnel ou simplement d’envoyer vos abonnés vers une URL fixe unique, les meilleurs outils de “lien en bio” permettent de regrouper tous les endroits sur lesquels vous existez sur le web en une même jolie page.

1 – Start Page

Le principal intérêt de Start Page est sa polyvalence : vous pouvez l’utiliser pour emmener les gens vers vos profils sur les réseaux sociaux, vers de la musique, des vidéos, des ebook, des cours en ligne, des formulaires en ligne, ou quoi que ce soit d’autre.

Tout est très facile à utiliser et bien organisé, et vous avez de nombreuses options de personnalisation pour votre page. Comme avec les liens, vous pouvez embarquer des vidéos, des images et des blocs de texte. C’est l’une des meilleures options pour créer une page personnalisée, un peu à la manière d’un mini site web.

Vous pouvez faire beaucoup avec Start Page gratuitement, mais des offres premium sont disponibles, à partir de 6 $ par mois – davantage de pages et une suite complète d’outils de tracking et d’analyse de clics, pour savoir exactement comment fonctionne votre lien en bio -.

2 – Linktree

Linktree vous offre à peu près tout ce qu’il faut pour un service de lien en bio, y compris une URL personnalisée, des options de personnalisation, une grande flexibilité en termes de liens pouvant être inclus et même une analyse de trafic.

L’un des meilleurs aspects de Linktree, c’est le nombre d’apps et de services avec lesquels il s’intègre nativement, permettant de proposer beaucoup de contenu et d’interactivité. Vous pouvez rapidement intégrer Twitter, GoFundMe, Bandsintown, TikTok, SoundCloud, Reddit, YouTube, Spotify et de nombreux autres avec Linktree, et le service est aussi compatible avec les flux RSS.

Les options payantes commencent à 6 $ par mois et offrent plusieurs avantages, y compris la suppression de la limite sur le nombre de liens inclus dans la page et des options de personnalisation supplémentaires.

3 – Campsite

Avec une interface en glisser-déposer très intuitive et des outils de personnalisation très simples et efficaces, Campsite est très intéressant pour avoir une page opérationnelle rapidement.

Prenez le temps de fouiller et vous trouverez plein de fonctionnalités avancées dans Campsite – certaines nécessitent un abonnement payant, à partir de 7 $ -. Profils multiples, variété de types de liens, analytics détaillés sur vos visiteurs, formulaires web, compatibilité avec les noms de domaine personnalisés et bien davantage.

Campsite est aussi l’un des meilleurs outils en termes de vitesse d’affichage. Si vous avez besoin d’un service simple, mais qui permet d’aller plus loin au besoin, Campsite est à prendre en considération.

4 – Milkshake

Milkshake prend une approche un peu différente des autres outils présentés ici, transformant votre page lien en bio en quelque chose de similaire aux Stories Snapchat : les visiteurs peuvent balayer les différentes pages ou faire défiler une liste verticale de liens.

Ce service est aussi assez inhabituel dans la mesure où il fonctionne via une application mobile sur votre smartphone plutôt qu’un site web. Si vous cherchez quelque chose que vous pouvez personnaliser et bâtir à la volée, c’est une solution. Vous choisissez un template, ajoutez votre personnalisation et le tour est joué.

L’app est gratuite, mais il faut composer avec la carte Milkshake intégrée à la fin de vos pages. Pour s’en débarrasser, il faut débourser 3 $ par mois pour l’abonnement premium.

5 – Linkfire

Si vous voulez aller plus loin, vous devriez considérer Linkfire. À partir de 10 $ par mois, mais vous pouvez tester le service gratuitement.

Linkfire est particulièrement adapté aux artistes de la musique, dans la mesure où vous pouvez intégrer les informations de vos tournées, produits dérivés, clips et bien sûr, vos chansons sur les différentes plateformes de streaming. Tout est très simple à mettre en place et à organiser, et vous avez une page d’accueil très aboutie.

Linkfire vous offre aussi de nombreuses statistiques, pour savoir qui a cliqué sur quoi et à quelle fréquence. Le service peut même vous aider avec vos campagnes marketing email, vos offres spéciales sur les réseaux sociaux, QR Codes, etc.