Les meilleurs nouveaux widgets pour l’écran de verrouillage de votre iPhone

Avec iOS 16, il est possible d'ajouter des widgets sur l'écran de verrouillage. Ce qui peut être très pratique au quotidien. Voici une liste de widgets très utiles.

Avec iOS 14, Apple a intégré les widgets sur l’écran d’accueil de l’iPhone. Avec iOS 16, la firme de Cupertino veut que vous fassiez de même avec l’écran de verrouillage. Avec cette mise à jour, vous pouvez créer plusieurs écrans de verrouillage que vous pouvez faire apparaître quand vous le voulez et chaque écran de verrouillage peut contenir jusqu’à cinq différents widgets : il y a une grille de quatre carrés sous l’horloge et un widget textuel en haut. Pour vérifier les options à votre disposition, restez appuyé sur l’écran de verrouillage, tapotez sur le bouton “Personnaliser” et tapotez sur une zone de widget pour voir la liste des widgets disponibles.

Apple a fait du très bon travail en sélectionnant certains widgets basiques, mais comme toujours, ce sont les apps tierces qui sont le plus intéressantes. Bien que les widgets pour l’écran de verrouillage soient encore assez limités fonctionnellement – impossible d’afficher des photos ou autres media, par exemple -, il y a déjà des dizaines d’apps qui proposent des widgets pour l’écran de verrouillage.

Voici une liste, bien évidemment non exhaustive, de quelques-uns de nos préférés :