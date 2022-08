Les meilleures options pour avoir de la data à l’étranger

Avoir de la data à l'étranger est aujourd'hui presque indispensable. Et cela ne coûte plus très cher. Voici vos différentes options.

Les smartphones sont aujourd’hui essentiels à nombre d’entre nous au quotidien, tout comme l’accès à internet. L’intérêt devient très limité d’avoir des apps pour réserver un taxi, commander à manger, traduire du texte, se déplacer en ville ou publier sur les réseaux sociaux si l’on n’a pas de connexion. La data est donc très importante, a fortiori si vous êtes à l’étranger. Voici vos options !

Rester sur son opérateur

Tout d’abord, vérifiez ce que votre opérateur peut éventuellement vous facturer pour l’utilisation de la Data dans le pays que vous visitez. Vous devrez vérifier l’enveloppe qui vous est allouée, combien les Go supplémentaires vous coûteront et le débit. Tout ceci a grandement évolué ces dernières années, généralement dans le bon sens pour les clients, mais c’est à vérifier.

Pour avoir de la data loin de chez soi, il faut activer le roaming. L’option s’active depuis les paramètres, le plus souvent dans les paramètres de la carte SIM.

S’offrir une nouvelle carte SIM

Il peut être moins onéreux d’acheter une autre carte SIM ou eSIM chez un opérateur du pays que vous visitez. Vous aurez alors davantage d’options, mais il vous faut un smartphone déverrouillé pour fonctionner avec tous les opérateurs et un appareil compatible avec les différentes normes 4G et 5G.

Aujourd’hui, les sites et autres blogs de voyage regorgent d’informations sur le sujet. Les tarifs varient grandement selon les enveloppes, tout comme la manière d’obtenir ladite SIM. Renseignez-vous.

Si votre téléphone est compatible eSIM, c’est encore plus facile. Un site comme Airalo peut tout gérer via une app Android ou iOS. Saisissez simplement la destination, choisissez une offre et l’app fait tout le reste, même le paiement.

L’inconvénient, ici, c’est qu’à moins d’avoir un smartphone avec double SIM, il vous faudra constamment jongler d’une SIM à l’autre, ce qui peut être frustrant.

Utiliser un hotspot sans fil

La dernière option est d’acheter ou louer un appareil hotspot sans fil, lequel se connecte au réseau cellulaire du pays et crée un petit réseau Wi-Fi sur lequel vous venez connecter vos appareils. Le hotspot vous suit, votre smartphone reste constamment connecté en Wi-Fi.

Si cela peut, de prime abord, sembler être une solution complexe et onéreuse, elle a l’avantage de vous permettre de connecter plusieurs appareils simultanément. Si vous avez plusieurs gadgets électroniques avec vous, ou si vous voyagez à plusieurs, c’est peut-être l’option la plus pratique.

Le Netgear Nighthawk M1, par exemple, est un bon exemple. Cher, certes, mais vous avez de la 4G pour un maximum de 20 appareils. Il se recharge via USB et vous pouvez visualiser la data consommée via son écran. Le Urozetta Cloud Pro utilise aussi une app et le eSIM. Assez onéreux aussi, mais qui peut très vite devenir totalement indispensable.