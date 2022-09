Les meilleures fonctionnalités d’Android 13

Android 13 propose un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et une multitude de correctifs de bugs. Voici les fonctionnalités à connaître absolument.

Après quatre mois de beta test, Android 13 est enfin là. Le logiciel, nom de code Tiramisu, est disponible pour de nombreux possesseurs d’appareils Android et proposent de nombreuses nouvelles fonctionnalités en préparation depuis un an maintenant chez Google. Cela étant dit, si majeure que soit la version, celle-ci n’est pas particulièrement centrée sur les fonctionnalités. Il y a pourtant quelques nouveautés notables.

À l’heure actuelle, seuls les smartphones Google Pixel peuvent recevoir Android 13, les appareils des OEM y auront droit plus tard. Pour l’heure donc, il vous faut avoir un Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro ou Pixel 6a.

Material You

L’interface Material You d’Android 12 s’adaptait à votre fonds d’écran, pour les applications et éléments de Google, en tous les cas. Une très bonne chose pour proposer une expérience visuelle très aboutie. Android 13 reprend où s’est arrêté Android 12, mais va plus loin en permettant de faire la même chose avec les apps tierces. Les icônes peuvent s’adapter aux couleurs de votre fonds d’écran et les palettes de couleur sont étendues. Le maître mot ici est personnalisation.

Paramètres de langue par application

Si vous parlez plus d’une langue, il peut être frustrant de devoir choisir une seule langue. Vous pourriez vouloir certaines apps en une langue et d’autres en une autre. Android 13 permet de définir une langue par application. La langue système pourrait être l’anglais avec WhatsApp en français, par exemple.

Nouveau lecteur media

Le lecteur media d’Android 13 s’adapte à ce que vous regardez. Lorsque vous écoutez une chanson, par exemple, la jaquette prend toute la fenêtre et la barre de progression semble danser au rythme de la musique.

Partager des photos et vidéos avec des apps plutôt qu’avec toute la bibliothèque

Android 13 reprend l’une des meilleures fonctionnalités de confidentialité d’iOS. Lorsqu’une app demande les permissions de Google Photos, vous n’avez plus besoin de donner accès à toutes vos photos. Vous pouvez choisir quelles photos et vidéos l’app peut voir.

Le presse-papiers détruit les données sensibles

Le presse-papiers d’Android 13 efface le contenu après une heure, pour éviter que les apps mettent la main sur des données sensibles. Gboard disposait déjà de cette fonctionnalité, mais avec Android, tous les claviers que vous pouvez utiliser l’auront. Vous recevez aussi une alerte chaque fois qu’une app accède au presse-papiers.

Copier des items depuis un appareil Android pour les coller sur un autre

En parlant de presse-papiers, Android 13 permettra bientôt de copier/coller entre plusieurs appareils. Vous pourrez copier une image de votre smartphone et la coller sur votre tablette.

Au revoir les notifications intempestives

Les notifications ont toujours existé, mais elles sont toujours, ou presque, frustrantes. Rien de pire que de télécharger une nouvelle app et se retrouver spammé de notifications absolument sans intérêt. Android 13 forcera les apps à vous demander d’activer ou non les notifications.

Compatibilité Bluetooth Low Energy (LE) Audio

Android 13 est compatible avec le Bluetooth LE Audio, lequel vient réduire la latence entre la source audio et l’appareil Bluetooth. Les accessoires devraient aussi être plus facilement synchronisés.

Activer le mode sombre au coucher

En plus des options traditionnelles de programmation du mode sombre, vous pouvez désormais choisir de passer en mode sombre à l’heure du coucher. Si vous n’utilisez pas déjà le mode sombre la nuit, vous pourriez apprécier cette fonctionnalité.

Compatibilité Audio Spatial

Avec l’Audio Spatial, le son se fera plus immersif, créant l’illusion d’être tout autour de vous. Une expérience immersive lorsque vous écoutez vos chansons favorites ou que vous regardez un film ou un épisode.

Diffuser les conversations depuis un smartphone vers un Chromebook

La fonctionnalité n’est pas encore déployée, mais vous pourrez bientôt discuter avec vos amis et vos proches depuis votre Chromebook en récupérant les messages directement depuis les apps de messagerie de votre téléphone.

Nouvelle barre de tâches sur les tablettes

Une fois que votre tablette aura Android 13, vous remarquerez une nouvelle barre de tâches montrant toutes vos apps, vous permettant de glisser et dépose pour le multitâche, à la manière d’iPadOS. Android 13 peut aussi faire la différence entre un appui tactile par la paume de la main et le stylet, ce qui devrait réduire les touches accidentelles.

Accéder aux appareils connectés de la maison sans déverrouiller le téléphone

Si votre appareil connecté est compatible, vous pourrez le contrôler sans déverrouiller le smartphone. Ainsi, vous pourrez prêter votre téléphone à un ami pour contrôler les lumières, la musique ou autre, sans lui donner l’accès à tout votre téléphone.

Plus d’une centaine de correctifs de bugs

Il y a énormément de correctifs pour les appareils Pixel avec cette mise à jour Android 13. Et ceux-ci touchent tous les aspects des appareils. Pour la liste complète, direction la page dédiée.