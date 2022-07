Les meilleures alternatives à TweetDeck sur Mac

TweetDeck pour Mac n'étant plus maintenue depuis le 1er juillet, les utilisateurs Mac doivent trouver une alternative. Voici plusieurs options.

Depuis le 1er juillet, l’application TweetDeck pour Mac n’est plus maintenue. Lancée en 2008 par le développeur indépendant Iain Dodsworth (et acquise par Twitter en 2011), l’application compte de nombreux utilisateurs sur Mac. Pour ces derniers, c’est un vrai problème.

TweetDeck est connu pour son organisation en multi-colonnes, ses tweets en direct et ses alertes rapides. C’est une application simple, mais qui fait les choses très bien. Si vous avez du mal à encaisser cette perte, voici vos options.

Voyez Tweeten comme le successeur spirituel de TweetDeck. L’application est basée sur TweetDeck et est activement maintenue. Les utilisateurs de TweetDeck ne seront pas dépaysés, avec une organisation des colonnes totalement personnalisables et des fonctionnalités de notification puissantes.

Tout comme TweetDeck, Tweeten est très rapide, tant pour rafraîchir les fils que pour les parcourir. Les raccourcis clavier de TweetDeck sont aussi présents et vous avez accès à des fonctionnalités comme la recherche de GIT, les tweets programmés et le suivi de l’activité. Tweeten est disponible en tant qu’application pour Mac et Windows et il y a même une extension Google Chrome.

Transformer le site de TweetDeck en application

TweetDeck n’est pas complètement mort dans la mesure où Twitter le propose toujours via son site. Ce n’est pas aussi rapide ni complet que l’application, et l’on peut le perdre dans les nombreux onglets du navigateur.

Si vous n’aimez pas l’avoir dans le navigateur, vous pouvez essayer d’en faire une application. Des navigateurs comme Chrome et Edge permettent de le faire – depuis le bouton Menu avec les trois petits points, puis “Plus d’outils” et “Créer un raccourci”. Vous pouvez aussi utiliser des apps comme Fluid ou Unite.

Tweetbot (9,99 $) est l’un des meilleurs clients Twitter pour Mac. Il est bien conçu, bien dessiné, rapide, personnalisable et il offre une organisation en colonnes comme TweetDock. Passez votre souris sur le coin supérieur droit et vous verrez une icône bleue flottante. Déplacez-la vers la droite et vous avez une nouvelle colonne qui n’attend qu’à être personnalisée.