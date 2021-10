Les mécaniques d’évaluation du succès des contenus de Netflix se dévoilent

Des documents expliquent les méthodes d'évaluation du succès d'un contenu sur Netflix avec, pour exemple, la série phénomène Squid Game.

Netflix a toujours gardé jalousement les chiffres de visualisation de ses contenus. Difficile dans ces conditions de savoir ce qui est un vrai succès, et ce qui est un gros échec. Aujourd’hui, Bloomberg a obtenu plusieurs documents détaillant les scores que l’entreprise attribue pour la valeur d’impact et l’efficacité. Un exemple avec Squid Game, qui a généré quelque 891,1 millions de dollars de valeur d’impact pour un budget de seulement 21,4 millions de dollars et une efficacité de 41,7 X.

Les documents en question ont été mis au jour avec l’épisode spécial de Dave Chappelle après que l’entreprise a renvoyé un employé justement pour avoir, semble-t-il, fait fuiter des informations confidentielles concernant les données de visualisation de la série. Ces chiffes révèlent que le précédent épisode de Dave Chappelle, Sticks & Stones, a généré légèrement moins de valeur d’impact que ce qu’il a coûté à réaliser, selon Bloomberg.

Parmi les autres chiffres obtenus, on apprend qu’environ 132 millions de personnes ont regardé au moins deux minutes de Squid Game durant les 23 premiers jours d’exploitation de la série, faisant mieux que le précédent record détenu par La Chronique des Bridgerton. Netflix publie de temps à autre ce genre d’informations pour certains contenus mais la plate-forme ne dévoile jamais combien de personnes se sont arrêtées en cours de route ou ont terminé de regarder. Ce qui peut faire gonfler les chiffres par rapport à ceux données par la télévision traditionnelle, par exemple.

Cela étant dit, selon Bloomberg, Netflix estime que 89 % des spectateurs qui ont commencé Squid Game en ont regardé au moins 75 minutes, soit plus d’un épisode, et 87 millions de personnes ont fini la série durant les 23 premiers jours (66 %). Au total, les spectateurs ont regardé pas moins de 1,4 milliard d’heures de la série.

Un avocat représentant Netflix a déclaré à Bloomberg qu’il n’était pas approprié de dévoiler les données confidentielles contenues dans ces documents : “Netflix ne discute pas de ces chiffres en dehors de l’entreprise et prend des mesures significatives pour les protéger de toute divulgation.”