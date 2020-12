Les matériaux fabriqués par l’homme pèsent désormais plus lourd que la biomasse de la Terre

Bien que la Nature soit prodigieuse à de nombreux égards, notre planète Terre n'a pas des ressources infinies. Elle n'est pas non plus extensible. Et cela commence à poser de sérieux problèmes.

L’activité de l’Homme sur la planète Terre se fait clairement ressentir aujourd’hui. Il convient de prendre des mesures, à tous les niveaux, si l’on ne veut pas atteindre le point de rupture. Aujourd’hui, nous avons franchi un nouveau palier. Il s’avère que les matériaux fabriqués par l’Homme pèsent désormais plus lourd que la biomasse.

Les matériaux produits par l’homme pèsent plus lourd que la biomasse de la Terre

Sur notre planète, certains matériaux sont produits naturellement mais d’autres sont de pures créations humaines. Aujourd’hui, selon les résultats d’une étude du Weizmann Institute of Science en Israël, il semblerait que, pour la toute première fois, les matériaux fabriqués par la main de l’homme surpassent en poids la biomasse de la Terre.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la biomasse de la Terre est le poids de chaque organisme vivant sur la planète. Ce qui signifie que les matériaux fabriqués par l’homme pèsent désormais plus lourd que tous les organismes vivants combinés ! Voilà qui est assez fou quand on y pense, particulièrement si l’on considère qu’en 1900, les matériaux créés par l’homme ne représentaient que 3 % de la biomasse de la Terre. Autrement dit, en un peu plus d’un siècle, les productions humaines n’ont cessé de croître, et ce à une vitesse folle.

Et les tendances sont alarmantes

Selon les auteurs de cette étude : “bien que l’agriculture moderne utilise des surfaces toujours plus importantes pour les cultures, la masse totale des cultures domestiques est largement dépassée par les pertes résultant de la déforestation, de la gestion des forêts et autres changements dans l’utilisation de la terre. Ces tendances dans la biomasse mondiale ont affecté le cycle du carbone et la santé humaine. D’autres actions humaines, comme l’élevage du bétail, la chasse et la surpêche, ont aussi grandement affecté les masses de divers autres taxons.”

Les chercheurs estiment aussi que si la production humaine devait continuer à son rythme actuel, d’ici 2040, le poids des matériaux fabriqués par l’homme excèderait les 3 tératonnes.