Les manettes Xbox Series X et Series S bientôt compatibles avec les iPhone et iPad

Les manettes de consoles de jeux vidéo sont savamment étudiées pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs. Il est aussi souvent possible de les utiliser sur PC ou sur mobile. Ce sera bientôt le cas des manettes Xbox Series X/S sur iPhone et iPad.

La majorité des jeux mobiles peuvent être joués avec les contrôles tactiles, directement sur l’écran. Leur gameplay est d’ailleurs souvent pensé en ce sens. Mais certains titres sont bien plus jouables avec une manette externe. Et cela demande aux joueurs de dépenser encore davantage d’argent pour s’offrir un accessoire tiers supplémentaire. À moins que vous n’ayez déjà une manette de console compatible, par exemple.

Les manettes des consoles next-gen bientôt compatibles avec iOS

En effet, aujourd’hui, nombre d’appareils mobiles prennent déjà en charge les manettes de PS4 et Xbox One. Mais qu’en est-il de la next-gen ? Si vous avez une Xbox Series X ou Series S, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que Apple a déclaré dans un document de support interne travailler avec Microsoft pour prendre en charge nativement ces manettes Xbox Series X/S sur leur iPhone et iPad. Et ce dans un futur relativement proche.

Les dernières-nées des consoles Xbox sont sorties il y a quelques jours seulement, c’est une bonne chose de voir Apple réagir promptement – et ne pas prendre tout son temps, comme à son habitude – pour intégrer une nouvelle technologie, en l’occurrence la prise en charge de ces nouvelles manettes. Il y avait d’ailleurs quelques indices de cette intégration dans le code de la bêta d’iOS 14.3. La manette Sony DualSense de la PS5 pourrait elle aussi être prise en charge. Et il est donc possible que ces manettes soient compatibles dès la version 14.3 du système d’exploitation mobile d’Apple. La date de lancement de cette version n’est cependant pas encore connue.

Ne manquerait alors plus que la Pro Controller de la Nintendo Switch

Désormais, il semblerait donc que la manette Pro Controller de la Nintendo Switch soit la dernière à ne pas être prise en charge par les iPhone et iPad. Dommage. Espérons cela dit que Apple et Nintendo parviennent à collaborer pour permettre aux joueurs Nintendo d’utiliser leur manette sur les appareils mobiles de la marque à la pomme. Tout le monde serait alors logé à la même enseigne.