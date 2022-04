Les manettes Xbox peuvent désormais changer l’input sur votre TV

Les manettes de nos consoles de jeux vidéo ont beaucoup évolué, que ce soit en termes d’ergonomie (évidemment), mais aussi de fonctionnalités. Aujourd’hui, il n’est pas rare de trouver un microphone intégré, des boutons personnalisables, des boutons dédiés au partage sur les réseaux sociaux. Certaines fonctionnalités sont un peu plus techniques, certes, mais peuvent être fort utiles au quotidien. Voici une “nouveauté” de ce genre sur les manettes Xbox.

La prochaine fois que vous serez prêt(e) à retrouver sur votre Xbox après avoir regardé la télévision, vous n’aurez peut-être plus à attraper la télécommande. En effet, Microsoft est en train de déployer une mise à jour permettant, en appuyant simplement sur le bouton Xbox de la manette, de passer automatiquement sur l’entrée de votre téléviseur sur laquelle est branchée votre Series X ou Series S. Vous pourrez ainsi facilement passer en mode TV lorsque vous avez un téléchargement en cours – et rien d’autre à faire – et, toujours uniquement avec la manette, revenir sur la console pour vérifier l’avancement du processus et jouer, si vous le pouvez.

La fonctionnalité dépend de la prise en charge du HDMI-CEC sur les nouvelles consoles Xbox. Vous pouvez activer l’opter via la section “Mode d’alimentation et démarrage” dans les Paramètres, puis dans “Options d’alimentation TV & A/V”.

Le concept n’est pas vraiment nouveau, que ce soit pour les consoles ou pour tout autre appareil compatible HDMI-CEC en général, mais c’est une bonne chose qu’il soit aujourd’hui accessible depuis la manette de la console. Cela devrait faire gagner du temps au quotidien à bon nombre de joueurs, et donner une occasion supplémentaire de laisser la télécommande du téléviseur au repos.

Starting today, when you press Xbox button on your controller once you will be able to switch input back to your Xbox. If you are on a different TV input waiting for a download or update, you can press the Xbox button once to switch back to the Xbox input https://t.co/hbEs9ns27c pic.twitter.com/aOkIyVERJs

— Larry Hryb 🇺🇦 (@majornelson) April 6, 2022