Les MacBook Pro avec puce M1X attendus pour novembre ?

Selon les dires de Mark Gurman de Bloomberg, Apple lancerait ses nouveaux MacBook Pro avec puce M1X en novembre.

Apple met ses produits à jour assez régulièrement, améliorant sans cesse les fiches techniques pour des performances toujours en hausse. En ce qui concerne les MacBook Pro, les fans de la marque à la pomme attendent impatiemment les MacBook Pro dotés d’une puce maison Apple Silicon, en l’occurrence une version plus puissante de la puce M1. Ces modèles pourraient arriver en novembre.

Si vous suivez l’actualité et les rumeurs autour de la firme de Cupertino, vous savez peut-être qu’Apple travaille sur une nouvelle génération de MacBook Pro, avec un nouveau design. Celles et ceux qui attendraient d’acheter une machine précisément pour cette raison pourraient être intéressé(e)s d’apprendre que l’attente touche bientôt à sa fin. Ce serait l’affaire de quelques mois. C’est tout du moins ce qu’annonce Mark Gurman de Bloomberg.

Selon le journaliste Mark Gurman

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman annonce qu’Apple devrait lancer ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces en novembre prochain. Ces machines devraient être propulsées par une puce M1X. Elles seraient par ailleurs équipés d’un écran mini-LED, les mêmes écrans que l’on trouve dans le nouvel iPad Pro.

Selon Mark Gurman, “j’ai acheté mon MacBook Pro en 20119 et c’est toujours le dernier modèle en date. J’ai réalisé en écrivant ces lignes que le MacBook Pro 16 pouces lancé en novembre 2019 est la machine haut de gamme la plus récente d’Apple. Malheureusement, certains soucis ont entraîné des retards de production pour nouvelles générations de MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puce M1X. Mais celles-ci devraient être disponibles à la vente au moment où le MacBook Pro actuel fête ses deux ans.”

Mark Gurman annonce par ailleurs qu’Apple devrait organiser un certain nombre d’événements cet automne, on devrait y découvrir les nouveaux iPhone, les nouvelles Apple Watch ainsi qu’une nouvelle génération d’AirPods.