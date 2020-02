Les Mac sous ARM pourraient arriver d’ici un an et demi

Si Apple rêve de pouvoir fabriquer ses machines en n'utilisant que des composants maison, ce n'est pas encore possible. D'ici là, il convient de se donner un maximum d'options pour ne pas trop dépendre des fournisseurs. Cela est aussi valable pour les processeurs.

Cela fait assez longtemps maintenant que des rumeurs évoquent l’envie d’Apple de commercialiser des machines Mac équipées de processeurs ARM. La firme de Cupertino n’aime pas dépendre de sociétés tierces pour ses composants, elle préfère les fabriquer elle-même, dans la mesure du possible. En prenant l’option ARM, la marque à la pomme s’offrirait une option supplémentaire et ne serait plus dépendante d’Intel pour les processeurs. Et celle-ci pourrait arriver bientôt.

Les premiers Mac avec processeur ARM d’ici 18 mois ?

Des Mac – équipés de processeurs ARM, voilà qui ne seraient pas impensable. D’ailleurs, nous avons déjà vu par le passé plusieurs modèles d’ordinateurs portables équipés de ces processeurs. C’est donc tout à fait envisageable. Cela étant dit, il se pourrait que leur arrivée soit plus proche que nous ne puissions le penser. En effet, si l’on en croit le toujours très bien informé analyste Ming-Chi Kuo, les premiers Mac avec processeur ARM pourraient arriver dans les 18 prochains mois.

C’est ce que prévoit Ming-Chi Kuo

D’après la prévision de Ming-Chi Kuo, ces machines seraient plus précisément attendues entre 12 et 18 mois. Autrement dit, elles pourraient débarquer au début de l’année 2021, au mieux. Ou à l’Été 2021, qui sait. Difficile aussi de savoir si cette première machine sous ARM sera un ordinateur de bureau ou un portable. Ni même s’il existera aux côtés d’un modèle avec processeur Intel ou s’il remplacera totalement une gamme… Quant à celles et ceux qui s’inquièteraient des performances, sachez que plusieurs benchmarks ont déjà montré que les puces série A d’Apple utilisées dans les iPhone et les iPad sont très proches des MacBook Pro. Resterait cependant le problème de la compatibilité des applications. Mais là encore, la firme de Cupertino a bien avancé sur la question en posant les fondations avec Mac Catalyst qui permet un portage simple des applications iOS sur Mac.