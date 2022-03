Les lunettes Facebook Ray-Ban Stories s’améliorent et arrivent en France

Les lunettes Facebook Ray-Ban Stories arrivent en France avec quelques nouveautés logicielles.

Les lunettes Facebook Ray-Ban Stories sont disponibles en Espagne, en Autriche et en Belgique depuis aujourd’hui. Elles seront aussi proposées en France à partir du 14 avril. Et en plus d’étendre leur disponibilité dans le monde, Facebook introduit de nouvelles fonctionnalités pour ses lunettes connectées, avc notamment la possibilité de filmer jusqu’à 60 secondes. Cela vient doubler la limite actuellement en place de 30 secondes, via les deux caméras de 5 MP situées sur l’avant de la monture.

Il s’avère que la qualité vidéo offerte par ces lunettes est étonnamment bonne et même très stable à l’usage. Une LED vient s’allumer pour informer les utilisateurs que vous enregistrez, mais le fait qu’il soit plus facile de démarrer un enregistrement vidéo via les lunettes que via un téléphone a logiquement suscité quelques craintes quant au respect de la vie privée. Quoi qu’il en soit, les enregistrements de 60 secondes devraient arriver avec une mise à jour logicielle déployée au début du mois d’avril.

Pour gérer comme il se doit cette expansion commerciale des lunettes, Facebook View sera désormais disponible en français, espagnol, néerlandais et allemand. Comme l’application dédiée Stories, View permet d’éditer et de retoucher vos photos et vidéos, ainsi que de les publier directement sur les sites de media sociaux. Facebook permet aussi à ses lunettes de comprendre les commandes vocales en français et en italien, vous permettant de prendre des photos et de démarrer des captations vidéos sans les mains. Et oui, l’appareil peut aussi désormais proposer des notifications audio, comme des alertes “batterie faible” ou “stockage plein”, dans ces différentes langues.

Enfin, Facebook et le propriétaire de Ray-Ban, Luxottica, dévoileront quatre nouveaux coloris et combinaisons de verres pour leurs Stories au début du mois d’avril, ce qui portera le total de variations à 28. Ces lunettes connectées seront disponibles dans les différents marchés aux dates citées plus haut, le 14 avril pour la France donc, à partir de 299/329 €.