Les lunettes de soleil 32ºN s’adaptent à n’importe quelle vue et peuvent se transformer en lunettes de vue en cas de besoin

Les lunettes de soleil 32°N sont un petit bijou de technologie. Capables de s'adapter à n'importe quelle prescription et devenir lunettes de vue au besoin.

Si l’on parle aujourd’hui beaucoup des lunettes connectées, que ce soit pour la réalité augmentée ou la réalité mixte, les technologies avancent aussi énormément pour les lunettes traditionnelles. Il est aujourd’hui déjà possible de faire des choses très intéressantes, mais 32°N va clairement plus loin en proposant des lunettes de soleil qui peuvent devenir lunettes de soleil dès que le besoin se fait sentir, et elles sont capables de s’ajuster à n’importe quelle vue.

Les lunettes de soleil 32°N sont un petit bijou de technologie

Le problème quand on doit porter une paire de lunettes à sa vue, c’est qu’il est difficile d’avoir aussi une paire de lunettes de soleil. En effet, il faut acheter une paire et faire faire les verres à votre vue – ce qui est souvent assez onéreux, et rarement pris en charge par les mutuelles -. De plus, il faut transporter cette deuxième paire partout avec vous et en changer chaque fois que le soleil pointe le bout de son nez ou disparaît. Pas franchement pratique.

C’est un souci que 32°N (prononcez 32 North) tente de résoudre avec les lunettes de soleil adaptables. Ces lunettes utilisent de verres en Liquid Crystal brevetés qui permettent de passer de lunettes de soleil à lunettes de vue standard en un seul petit balayage du doigt.

Capables de s’adapter à n’importe quelle prescription et devenir lunettes de vue au besoin

Ces lunettes sont par ailleurs accompagnées d’une application mobile dédiée qui permet d’ajouter les réglages de vos verres tels que calculés par votre ophtalmologiste. Cela signifie que, si vous avez besoin de lire quelque chose de près, un livre, un menu de restaurant, vous n’aurez pas besoin d’enlever les lunettes et de chausser vos lunettes de vue pour ce faire.

Selon le communiqué de l’entreprise : “Les 32°N Sunglasses utilisent des couches de cristaux liquides dans de minuscules pixels qui s’ajustent aux besoins des yeux de l’utilisateur à tout instant. Les lunettes offrent une solution efficace pour celles et ceux qui souffrent de presbytie, faisant disparaître le besoin de changer constamment entre les lunettes de soleil et les lunettes de vue à l’extérieur.”

Voilà un produit très intéressant et très utile. Il faudra cependant attendre de les avoir sur le nez, ou à défaut les premiers tests, pour jauger de leur efficacité dans des conditions réelles, mais si vous êtes intéressé(e), sachez que le fabricant a ouvert les précommandes sur son site. Vous pouvez vous offrir l’une de ces paires pour la somme de 499 $.