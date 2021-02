Les lunettes de réalité augmentée d’Apple pourrait vous alerter quand vous êtes distrait

Apple et la réalité augmentée, c'est une grande histoire qui dure depuis maintenant plusieurs années. Et ce n'est assurément que le début de l'aventure. La firme de Cupertino a de grands projets en ce sens, notamment une paire de lunettes.

Réalités virtuelle, augmentée, mixte, trois technologies assez différentes, trois manières de procéder distinctes et finalement assez proche et des géants de la tech qui ont choisi leur camp. Pour Apple, c’est la réalité augmentée. Ce qui ne l’empêchera apparemment pas de proposer un casque de réalité virtuelle… Pour mieux préparer le terrain à ses futures lunettes de réalité augmentée.

Les lunettes de réalité augmentée d’Apple pourraient connaître votre état de concentration

Lorsque Google avait lancé ses Google Glasses il y a quelques années, l’appareil était excitant parce que très, très novateur. Peut-être même trop, finalement. Le produit n’a pas rencontré le succès, le projet fut un échec commercial. Aujourd’hui, il semblerait qu’Apple soit prêt à reprendre la partie avec ses propres lunettes de réalité augmentée. Mais à quoi faut-il s’attendre en termes de fonctionnalités ? Que pourrait-on découvrir que l’on n’ait pas déjà vu ?

et s’adapter en conséquence

Si l’on en croit AppleInsider, via un brevet découvert tout récemment, la firme de Cupertino réfléchirait à l’idée d’intégrer dans ses lunettes de réalité augmentée une fonctionnalité permettant de détecter l’état de concentration de leur porteur. Ainsi, le système pourrait savoir si l’utilisateur prête effectivement attention à ce qui se passe juste devant lui ou s’il est distrait par quelque chose.

Le brevet suggère aussi que, selon ce même état de concentration, le système pourrait s’ajuster automatiquement : “L’état d’un utilisateur (distrait, attentif, etc) en regardant le contenu sur un appareil électronique peut avoir un effet significatif sur l’expérience utilisateur. Les créateurs de contenu et autres systèmes d’affichage pourraient être en mesure d’offrir de meilleures expériences utilisateur, et de les adapter selon cet état pour que l’utilisateur en question soit plus enclin à profiter, comprendre et apprendre ce qui se passe effectivement sous ses yeux selon son état de concentration”

Cela signifie que si les lunettes détectent que ce que vous êtes en train de regarder vous ennuie, le système pourrait vous proposer quelque chose d’autre, de plus intéressant. Voilà en tous les cas une idée très intéressante même si assez invasive. Et rien ne saurait garantir qu’Apple implémente effectivement une telle fonctionnalité, il ne s’agit là que d’un brevet, une idée parmi tant d’autres.