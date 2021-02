Les lunettes de réalité augmentée d’Apple pourraient vous renseigner sur la fraîcheur de vos aliments

Apple a déjà beaucoup misé sur la réalité augmentée et si l'on en croit les rumeurs du moment, le point culminant devrait être atteint dans les prochaines années avec la commercialisation de lunettes de réalité augmentée.

La réalité augmentée est l’un des grands projets d’Apple. La marque à la pomme ne s’en est d’ailleurs jamais cachée, préparant ses iPhone et autres iPad à cette technologie. Il semble aussi désormais que le géant américain travaille sur une paire de lunettes de réalité augmentée. Mais que pourrait-elle proposer en termes de fonctionnalités ?

Détecter la fraîcheur des aliments

Êtes-vous capable de jauger, en un coup d’œil, l’état de fraîcheur de vos aliments ? Parfois, la réponse est évidente. Il peut suffire d’une odeur, d’une couleur ou d’une texture particulières pour savoir que ce n’est plus comestible. Dans d’autres cas, par contre, c’est bien moins évident. La technologie moderne peut aider. Apple pense pouvoir aider et plus précisément avec ses lunettes de réalité augmentée.

et afficher l’information dans les lunettes de réalité augmentée d’Apple

Les équipes d’AppleInsider ont découvert un brevet déposé par Apple décrivant un système qui pourrait permettre de déterminer l’état de fraîcheur des aliments. Celui-ci utilise divers capteurs qui peuvent être utilisés pour rassembler le spectre lumineux d’un objet. Ce dernier est alors analysé et les informations sont transmises à l’utilisateur.

Selon la description du brevet, “le spectre infrarouge, les images visibles par la caméra et/ou les données d’autres capteurs peuvent être utilisées seules ou ensemble pour caractériser les éléments cible, pour que des notifications puissent être fournies à un utilisateur et certaines actions prises.” Le brevet mentionne aussi comment ces capteurs pourraient être utilisés dans un affichage sur la tête, bien que l’on ne voit pourquoi ce genre de système ne pourrait pas être intégré dans un appareil comme l’iPhone.

Bien que ce genre de fonctionnalité semble très novateur sur le papier, cela pourrait aussi être une fonctionnalité qui participe grandement à la popularisation des lunettes de réalité augmentée. Cela étant dit, il ne s’agit là que d’un brevet. Nul ne sait si Apple a l’intention d’en faire une réalité. L’avenir nous le dira.