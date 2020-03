Les lunettes de réalité augmentée d’Apple pourraient voir le jour en 2022

Ce n'est un secret pour personne, Apple préfère de loin la réalité augmentée à la réalité virtuelle. Parmi les projets autour de cette technologie, il y a celui des lunettes connectées. Un produit qui pourrait voir le jour en 2022, selon une nouvelle rumeur.

Parmi les nombreux produits qui ont fait parler d’eux mais que l’on attend toujours chez Apple, il y a la paire de lunettes de réalité augmentée. Aux dernières nouvelles, l’appareil pouvait être lancé en 2020 mais aujourd’hui, selon un nouveau rapport de DigiTimes, il semblerait que ces lunettes soient prévues pour 2022. Autrement dit, si l’information est avérée, ce n’est pas pour tout de suite que l’on pourra chausser sur son nez les lunettes connectées de la marque à la pomme.

Les lunettes de réalité augmentée d’Apple pourraient arriver en 2022

L’intérêt de la firme de Cupertino pour la réalité augmentée n’est pas un secret. Avec le lancement des iPad Pro de cette année, Apple intégrait un capteur LiDAR, capteur visant justement à booster les capacités de la tablette en matière de réalité augmentée. Il y a aussi eu plusieurs rumeurs affirmant que les iPhone 2020 pourraient embarquer une caméra arrière 3D et l’inclusion du capteur LiDAR dans les iPad vient apporter un certain crédit à ces rumeurs.

La technologie est-elle mature ? Le grand public sera-t-il prêt ?

Cela étant dit, il sera très intéressant de découvrir la solution d’Apple. Le concept de lunettes connectées n’a rien de nouveau. Il y a plusieurs années déjà, Google tentait quelque chose de similaire avec ses Google Glass. Sur le papier, c’est une idée vraiment fantastique mais la réalisation est plus délicate. C’est sans nul doute ce qui a laissé le grand public de marbre avec la paire de la firme de Mountain View. Peut-être était-il tout simplement trop tôt pour cette technologie. Apple arrivera plusieurs années après. Difficile de prédire la perception du public à ce moment-là. Et qui sait, avec la marque Apple, la réputation, et le goût pour les produits aboutis, épurés et très intuitifs, peut-être la marque à la pomme réussira-t-il l’exercice. L’avenir nous dira de quoi il retourne.