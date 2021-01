Les lunettes de réalité augmentée d’Apple pourraient n’entrer en production qu’en 2022

Le prochain produit phare d'Apple devrait être une paire de lunettes de réalité augmentée. Cela ne fait aujourd'hui plus grand doute. Mais quand y aura-t-on droit ?

Apple est très engagé sur la voie de la réalité augmentée, la chose n’est plus à démontrer. On trouve d’ailleurs des traces de cette décision dans de nombreux produits de la marque à la pomme, dont les iPhone et iPad. Mais la firme de Cupertino travaille activement, semble-t-il, à la conception d’une paire de lunettes de réalité augmentée. Quand faut-il au juste les attendre sur le marché ? La question suscite énormément d’intérêt.

Pas de lunettes de réalité augmentée d’Apple avant 2022 ?

Si vous espériez voir arriver les lunettes de réalité augmentée d’Apple cette année, vous risquez d’être déçu(e) dans la mesure où, selon un rapport de DigiTimes, la firme de Cupertino ne démarrerait la production de ses lunettes connectées qu’au premier trimestre 2022, au plus tôt.

Le rapport affirme aussi que les lunettes en question s’apprêtent simplement à entrer dans la deuxième phase de design de prototype. Bien que nous ayons droit à des rumeurs autour de ce produit depuis un certain temps maintenant, il semblerait qu’Apple progresse avec la plus grande précaution sur ce projet. Apparemment, ces lunettes ne répondraient pas encore aux exigences du géant américain, notamment en ce qui concerne leur poids et leur autonomie. Ce qui explique pourquoi cela prend si longtemps.

Selon DigiTimes, Apple prend un maximum de précautions sur ce projet

Et pour être tout à fait honnête, l’on comprend assez facilement pourquoi Apple tient à prendre un maximum de précautions. Google avait tenté précédemment de lancer sa propre paire de lunettes connectées, les Google Glass, mais ce fut un échec commercial. Difficile de savoir si c’est parce que la société n’était pas prête à accueillir cette technologie à l’époque ou plus simplement parce que le produit n’était pas suffisamment abouti.

Toujours est-il qu’un échec coûtera cher à Apple. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que la firme de Cupertino prend tout son temps. Cela étant dit, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo déclarait tout récemment qu’Apple pourrait lancer un appareil dédié à la réalité augmentée cette année. Cet appareil pourrait être la paire de lunettes dont on parle aujourd’hui, mais ce n’est pas certain. Pour l’heure, on prendra donc cette nouvelle information comme une énième rumeur à verser au dossier.