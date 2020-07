Les lunettes de réalité augmentée d’Apple bientôt en test de production ?

Cela fait de nombreuses années maintenant que des rumeurs évoquent l'existence d'un projet de produit basé sur la réalité augmentée chez Apple. Des lunettes, plus précisément. Aujourd'hui, nouvelle rumeur, preuve que le projet avance.

Nous avons droit à des rumeurs autour d’un projet de lunettes de réalité augmentée chez Apple depuis plusieurs années maintenant. Impossible de savoir quand ce produit pourrait effectivement être commercialisé mais il semblerait que le projet avance bel et bien. Et ce jour se rapprocherait. Selon un rapport de The Information, les tests de production pourraient démarrer très bientôt.

Le projet de lunettes de réalité augmentée d’Apple continue d’avancer

Le rapport en question affirme que Apple travaille sur des lentilles semi-transparentes et que ces lentilles auraient dépassé le stade du prototype et qu’elles seraient passées à l’étape du test de production. The Information déclare que ces lentilles sont en vérité en développement depuis plusieurs années, depuis 2018. Et aujourd’hui, la firme de Cupertino serait enfin satisfaite de ce que ses équipes ont mis au point. Cela étant dit, le fait que les tests de production approchent ne saurait être synonyme d’un lancement commercial sous peu. Il faut plutôt y voir une indication que Apple se rapproche un peu plus de cet objectif. Et qui sait, peut-être aura-t-on droit à une annonce officielle dans un futur proche.

Les tests de production approchent

Selon le rapport de The Information, “en mai dernier, les lentilles sont entrés dans une phase que l’on appelle engineering validation test ou EVT durant laquelle Apple fabrique des milliers d’unités, déclarait une source proche du dossier. Durant cette période, Apple verrouille le design et commence à tester sa pertinence en vue d’une production de masse.” L’information est à prendre avec des pincettes, évidemment, il ne s’agit que d’une énième rumeur, mais aux dernières nouvelles, ces lunettes de réalité augmentée selon Apple pourraient être lancées dans le courant de l’année 2021.