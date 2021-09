Les lunettes connectées de Facebook et Ray-Ban sont enfin là

Les lunettes connectées de Facebook et Ray-Ban sont officielles. Les Ray-Ban Stories sont cependant à peine connectées et encore moins intelligentes

Il y a quelques années, plusieurs rumeurs laissaient entendre que Facebook travaillait avec Ray-Ban à la conception d’une paire de lunettes connectées intelligentes. Pour celles et ceux qui se demanderaient où en est ce projet, sachez que les lunettes connectées issues de cette collaboration entre le géant Facebook et le spécialiste des lunettes de soleil Ray-Ban viennent d’être officialisées. Cela étant dit, difficile pour autant de les qualifier d’intelligentes.

Les lunettes connectées de Facebook et Ray-Ban sont officielles

Pourquoi ? Tout simplement parce que ce produit, baptisé Ray-Ban Stories, est plus proche des lunettes Spectacles de Snap que des smartglasses que sont les Google Glass. Celles-ci disposent d’une caméra, d’un microphone et de hauts-parleurs intégrés, pour que vous puissiez prendre des photos et des vidéos. Vous pouvez aussi uploader vos contenus sur Facebook View, une nouvelle application conçue justement pour recueillir les photos et vidéos prises avec les Ray-Ban Stories.

Les Ray-Ban Stories sont cependant à peine connectées et encore moins intelligentes

Facebook est bien conscient qu’il peut y avoir des craintes quant au respect de la vie privée des utilisateurs et expliquent qu’une lumière LED s’allume pour indiquer que l’appareil prend une photo ou une vidéo. Il y a aussi un bouton d’alimentation pour allumer ou éteindre l’ensemble. Facebook donne aussi le contrôle aux utilisateurs sur les données collectées et s’ils veulent ou non les partager avec l’entreprise.

Les Ray-Ban Stories seront aussi livrées avec leur propre étui de transport, un étui qui sert aussi à leur recharge. Selon Facebook, grâce à cet étui, vous obtiendrez une autonomie totale d’environ trois jours d’utilisation. Ces lunettes ne sont pas données puisqu’elles sont proposées à partir de 299 $. Elles seront disponibles dans pas moins de 20 déclinaisons, d’abord aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni. Pour la France, il faudra patienter.