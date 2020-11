Les lunettes Amazon Echo Frames sont disponibles pour tous (aux États-Unis)

Les lunettes connectées n'ont pas encore rencontré leur public mais cela n'empêche pas les géants de travailler sur le géant. Google, Apple mais aussi Amazon sont sur le coup. D'ailleurs, il est aujourd'hui question des lunettes d'Amazon.

L’année dernière, Amazon décidait de faire le grand saut et de se lancer sur le difficile marché des lunettes connectées. Résultat de l’opération, un appareil répondant au nom de Echo Frames, une paire de lunettes intelligentes, compatibles avec les prescriptions médicales, qui dispose d’Alexa dans sa monture. Cela étant dit, ce produit n’était jusqu’à présent accessible qu’à celles et ceux qui recevaient une invitation pour l’acheter.

Les lunettes connectées Amazon Echo Frames en vente libre

Aujourd’hui, les plus curieux intéressés par ces lunettes Echo Frames et qui souhaiteraient donc avoir les leurs seront certainement ravis d’apprendre que le géant américain annonce leur disponibilité à tous. Les Amazon Echo Frames peuvent donc être achetées par quiconque, sans plus avoir besoin d’une invitation spéciale pour ce faire.

Avec un modèle légèrement retravaillé par rapport à l’original

Amazon a aussi procédé à un certain nombre de modifications par rapport au modèle original. Parmi ceux-ci, on citera notamment une amélioration concernant l’audio. Si le modèle original offrait simplement des écouteurs en supra-aural classiques, ce nouveau modèle dispose de haut-parleurs capables d’ajuster le volume selon le niveau de bruit ambiant. Il y a aussi une amélioration de l’autonomie, celle-ci serait augmentée de 40%. Et l’appareil est désormais capable de s’éteindre automatiquement en cas de non-utilisation après une certaine période.

Ces nouvelles lunettes connectées Amazon Echo Frames sont vendues 250$, soit une augmentation assez substantielle par rapport aux 180$ du premier modèle. Ce n’est pas franchement donné pour une technologie que beaucoup considèrent encore comme très (trop ?) jeune, mais si vous êtes intéressé(e), c’est sur le site de Amazon que tout se passe. À noter, il semblerait que pour l’heure, le produit ne soit accessible que pour les clients Américains. Difficile de savoir si Amazon proposera ses lunettes en France dans un futur proche. À suivre !