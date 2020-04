Les livraisons de PC en chute libre à cause du Covid-19

Avec cette pandémie de Covid-19 qui touche actuellement toute la planète, c'est toute l'industrie qui est fortement ralentie. L'on s'attendait de fait à une baisse des ventes des appareils électroniques. Elle serait catastrophique en ce qui concerne les PC.

Nombreux étaient les experts qui s’attendaient à ce que le marché du PC prenne un gros coup sur la tête à cause de la pandémie de Covid-19. Aujourd’hui, nous avons un premier élément chiffré de cette chute grâce aux estimations de la société spécialisée Canalys. Selon leurs chiffres, les expéditions d’ordinateurs auraient chuté de 8% durant ce premier trimestre 2020 par rapport à la même période l’année dernière…

Le marché du PC plonge, les expéditions ont chuté de 8% par rapport à l’année dernière

Une baisse impressionnante qui s’explique par l’arrêt de nombreuses lignes de production chinoises aux alentours de la nouvelle année lunaire. La pénurie de puces Intel qui a mal géré sa transition au 10 nm n’a pas franchement aidé non plus, il faut l’admettre. Cette chute est la plus importante depuis 2016. Canalys avait alors enregistré un plongeon de 12%. Et il est très difficile d’imaginer que la situation repartira dans le courant du deuxième trimestre.

Seules les ventes ont effectivement progressé mais…

Dans le top 5 des fabricants, Apple est semble-t-il le plus impacté avec des expéditions en baisse de pas moins de 21% par rapport au début de l’année 2019. Cela étant dit, tous, sauf Dell qui enregistre une progression de 1,1%, souffrent de cette situation sans précédent. HP et Acer voient leurs expéditions plonger de 10%. Même le champion Lenovo est en perte de vitesse de 4,4%. Seule consolation, les ventes progressent. Et c’est assez logique finalement. Entreprises comme particuliers achètent des ordinateurs pour pouvoir travailler/étudier/passer le temps depuis chez eux pendant le confinement. Cela étant dit, cette hausse ne devrait pas durer. Canalys s’attend à une “baisse significative” au deuxième trimestre une fois que chacun sera équipé. Une récession soudaine devrait alors survenir sur le marché. Le monde du PC est une fois encore dans la tourmente et pour l’heure, il n’y a aucun signe de rétablissement à l’horizon.