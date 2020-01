Les lentilles de contact avec réalité augmentée pourraient être bientôt une réalité

Si la réalité augmentée est aujourd'hui déjà relativement populaire, il lui faut encore un appareil relativement encombrant pour exister, comme un smartphone ou une paire de lunettes. Avec des lentilles de contact, elle saurait se faire discrète au quotidien...

La réalité augmentée et les accessoires à porter sur soi, à l’heure actuelle, se résument à des lunettes connectées. Si le résultat est relativement intéressant, il faut reconnaître que le produit en lui-même est assez encombrant. Et même si les lunettes devaient finalement être similaires à une paire traditionnelle, on aurait tôt fait d’en avoir marre de les avoir sur le nez toute la journée – si l’on n’en porte pas déjà -. Une solution pourrait remédier au problème, les lentilles de contact connectées.

Mojo Vision travaille d’arrache-pied sur des lentilles pour la réalité augmentée

Les équipes de Mojo Vision s’intéressent de très près à ces lentilles de contact connectées. L’entreprise a d’ailleurs annoncé tout récemment avoir créé ses premières lentilles de réalité augmentée. On pourrait alors imaginer, dans un futur relativement proche, ne plus avoir à porter ces grosses paires de lunettes pour profiter de la réalité augmentée au quotidien. Il suffirait de placer sur sa rétine ces lentilles de contact et le tour serait joué.

Encore faudra-t-il parvenir à les alimenter sans fil

Reste que, dans leur version actuelle, ces lentilles de contact doivent être reliées, par un fil, à une batterie externe. Au CES 2020, il s’agissait davantage d’un prototype que d’un produit fini, c’est certain, et le plus gros défi sera justement de parvenir à alimenter en énergie ces lentilles sans source externe. Cela étant dit, Mojo Vision est convaincu que ce pourrait être possible dans le futur. Toute la question étant finalement de savoir quand. Google était d’ailleurs parvenu à la même conclusion avec ses lentilles de contact pour le suivi du diabète. Mojo Vision imagine très bien de telles lentilles de contact dans le milieu médical. Sans envisager un lancement commercial pour le moment, ces lentilles connectées cherchent à obtenir l’autorisation de la part de l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, la FDA. À suivre !