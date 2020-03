Les kits de dépistage du Covid-19 pour particuliers arrivent bientôt au Royaume-Uni

Avec le nouveau coronavirus qui circule partout sur la planète, l'inquiétude grandit au sein de la population. Est-on infecté ou non ? L'on craint le pire à l'apparition du moindre symptôme. Et les professionnels de santé manquent de matériel pour tester tout le monde.

L’inquiétude se fait aujourd’hui clairement ressentir face à la propagation du nouveau coronavirus, le Covid-19, dans le monde entier. Contrairement à la grippe, certains porteurs de cette maladie particulière restent totalement asymptomatiques. Autrement dit, ils ont le virus en eux mais n’en montrent aucun signe extérieur. Ce qui est évidemment un problème pour les personnes qu’elles côtoient durant cette période de confinement. Rester chez soi et réaliser un dépistage pourrait être possible avec un kit adapté.

Le Royaume-Uni veut distribuer des kits de dépistage du Covid-19

Cela signifie que vous pouvez tout à fait vous sentir parfaitement bien et pourtant avoir le virus dans votre corps. Vous pourriez alors malheureusement transmettre le Covid-19 aux autres. D’où l’intérêt du confinement. C’est aussi pour cette raison que les tests sont si importants. Et la bonne nouvelle, pour les plus inquiets, qui vivent au Royaume-Uni, c’est que des kits de dépistage seront bientôt disponibles dans le pays. Outre-Manche, il sera donc bientôt possible de savoir si l’on ait porteur ou non du nouveau coronavirus sans quitter le confort et la sécurité de sa maison.

pour le grand public, à réaliser chez soi

On doit cette initiative à l’agence Public Health England. Celle-ci souhaite proposer aux habitants un moyen de procéder au dépistage depuis chez eux, via un simple test sanguin en piquant le bout du doigt. Malheureusement, avant de pouvoir distribuer ces kits, il faut encore réaliser un certain nombre de tests, notamment pour évaluer la précision des résultats obtenus. Selon Chris Whitty, le plus haut conseiller gouvernemental en matière de santé, “l’élément clef pour nous, c’est l’évaluation, savoir si ces tests sont suffisamment précis pour être utilisé par le grand public. S’ils sont très précis, nous ferons tout notre possible pour les distribuer très rapidement. S’ils ne sont pas assez précis, nous n’en distribuerons aucun.”