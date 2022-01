Les jeux Max et Linux quittent le Humble Bundle Trove le 31 janvier

Les jeux Mac et Linux du Humble Trove disparaissent le 31 janvier. Si vous êtes concerné(e), téléchargez-les avant cette date.

“Humble Bundle, Inc. est une vitrine numérique pour les jeux vidéo, qui est née de son offre originale de Humble Bundles, des collections de jeux vendus à un prix déterminé par l’acheteur et avec une partie du prix allant à la charité et le reste réparti entre les développeurs de jeux.” Telle est la définition donnée par Wikipedia. La plate-forme est aujourd’hui très populaire. Des milliers de joueurs, jeunes et moins jeunes passent par cette dernière pour constituer leur bibliothèque de jeux. Fin janvier, il y aura cependant du changement.

Les jeux Mac et Linux du Humble Trove disparaissent le 31 janvier

Si vous êtes sur Humble Bundle et que vous avez une machine Mac ou Linux, vous devriez télécharger tous les jeux que vous voulez/pouvez sur le catalogue Humble Trove avant la fin du mois. En effet, à compter du 1er février, les versions Mac et Linux des jeux du Humble Trove ne seront plus disponibles. Le Humble Trove est un catalogue de plus de 70 jeux sans gestion des droits numériques (DRM) auxquels on peut accéder gratuitement tant que l’on est abonné au Humble Choice. Il y a quelques jours, Humble a annoncé qu’il allait simplifier son service d’abonnement en proposant une seule offre à 12 $ permettant d’obtenir une copie permanente de tous les jeux du mois.

Si vous êtes concerné(e), téléchargez-les avant cette date

En plus de l’accès à Trove, vous pourrez aussi profiter de la Humble Games Collection, avec une collection plus moderne de jeux qui arrive en février, si vous êtes abonné(e). Pour pouvoir accéder aux jeux du Humble Trove et de la Humble Games Collection, il vous faudra télécharger et installer la nouvelle application du service. Celle-ci n’est disponible que sur Windows. Autrement dit, si vous êtes sous Mac ou Linux, vous ne pourrez pas en profiter. Humble a commencé à envoyer des emails aux utilisateurs, leur rappelant qu’ils n’ont que jusqu’à 31 janvier pour télécharger leurs jeux s’ils ne sont pas sur Windows. L’email explique aussi que les versions Windows de tous les jeux disponibles seront toujours disponibles.