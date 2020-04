Les iPhone 2020 pourraient ne pas arriver avant Octobre

Bien que l'industrie soit encore très largement à l'arrêt, cela n'empêche pas certains géants de la tech de penser à l'avenir. Apple devrait proposer ses iPhone 12 avant la fin de cette année mais ceux-ci pourraient ne pas arriver Octobre, au mieux.

Ces dernières semaines, plusieurs rapports de plusieurs sources ont suggéré que Apple avait toujours l’intention de lancer ses iPhone 12 en 2020. Et ce même si le lancement sera retardé par rapport aux habitudes des années précédentes. Aujourd’hui, un nouveau rapport de The Wall Street Journal vient corroborer ces précédentes rumeurs en affirmant que la production des nouveaux iPhone pourrait être repoussée d’un mois.

L’iPhone 12 pourrait ne voir le jour qu’en Octobre ou en Novembre

Cela signifie donc que, en lieu et place d’une sortie mondiale fin Septembre, la firme de Cupertino pourrait être contrainte de lancer ses nouveaux iPhone en Octobre. Une possibilité qui va dans le même sens qu’un autre rapport précédent. Celui-ci évoquait un lancement en Novembre seulement. Une situation que l’on doit évidemment à la pandémie de Covid-19 qui a touché tous les secteurs d’activité dans tous les pays, ou presque, obligeant Apple à s’adapter.

La faute, bien évidemment, à la pandémie de Covid-19

Par exemple, des usines en Chine ont été contraintes de cesser leur production au tout début de l’épidémie. Il y a ensuite eu des restrictions dans les voyages et les transports pour limiter autant que possible la propagation du virus. Les ingénieurs d’Apple n’ont donc pas pu se rendre sur les sites de production pour réaliser leurs tests, notamment sur la 5G. Ce qui a nécessairement entraîné des délais. Cela étant dit, ce ne serait pas la première fois que Apple repousse la sortie d’un iPhone. On se souvient de l’iPhone X qui n’avait été commercialisé qu’en Novembre 2017. L’iPhone XR avait lui aussi été légèrement reporté, voyant le jour en Octobre 2018. Le rapport d’aujourd’hui est à prendre avec des pincettes, évidemment, mais si vous avez l’intention de vous offrir un iPhone 12, il vous faudra certainement patienter davantage que d’ordinaire. D’autant que les stocks initiaux devraient être très limités.