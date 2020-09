Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max pourraient être retardés

Si l’on en croit les récentes rumeurs, la gamme iPhone 12 pourrait être annoncée officiellement durant un événement dédié planifié le 13 octobre prochain. Apple n’a pas encore confirmé la date en question mais aujourd’hui, un tweet du leakster très réputé, et très souvent bien informé, Jon Prosser vient “confirmer” cette date, selon ses propres sources. L’on apprend aussi une un peu moins bonne nouvelle.

En effet, si vous êtes impatient(e) de pouvoir mettre la main sur cet iPhone 12, et tout ce qu’il a de nouveau à proposer, il faut savoir qu’il y a de fortes chances que les iPhone 12 Pro soient disponibles plus tard que les autres. Si les quatre versions attendues de cet iPhone 12 devraient être annoncées en même temps durant cet événement, Jon Prosser croit savoir que les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max ne seront disponibles que plus tard, dans le courant du mois de novembre.

Apple devrait lancer pas moins de quatre variantes différentes de son iPhone cette année, à commencer par le modèle de base, l’iPhone 12 mini. Celui-ci sera suivi de l’iPhone 12. Viendront ensuite les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Ces deux derniers devraient ainsi être commercialisés dans le courant du mois de novembre tandis que les deux premiers devraient pouvoir être précommandés dans les jours suivant l’annonce. Les livraisons, quant à elles, sont attendues dans la semaine suivant le 19 octobre.

Comme toujours, en particulier avec les informations autour de l’iPhone, ceci est à prendre avec des pincettes. Il ne s’agit que d’une énième rumeur, provienne-t-elle d’un leakster aussi bien informé que Jon Prosser. Une chose est sûre, nous approchons du mois d’octobre. Apple ne devrait plus tarder à lancer la machine marketing pour lancer officiellement ce tant attendu iPhone 12. Encore un peu de patience.

Lines up with the dates I have you last month 👀

I was told:

Event October 13

Pre-orders on 16

In stores on 23 https://t.co/9umqJqSzwq pic.twitter.com/fOt5eLzcBP

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 23, 2020