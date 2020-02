Les Honor MagicBook 14 et 15 arrivent enfin en France

Le marché des ordinateurs portables évolue très vite. Les modèles s'enchaînent à vitesse grand V. Certains sortent de l'ordinaire. C'est le cas par exemple des Honor MagicBook. Et ceux-ci seront très bientôt disponibles en France. Présentation.

Huawei avait récemment annoncé un rafraîchissement de ses ordinateurs portables MateBook X Pro. Ceux-ci ont été pensés et conçus comme des appareils haut de gamme mais si vous n’avez pas l’utilité d’une telle machine ou que vous n’avez pas le budget nécessaire, sachez que Honor – une filiale de Huawei – annonce aujourd’hui la disponibilité à l’international de sa propre gamme, les Honor MagicBook. Une gamme très similaire mais à des tarifs bien plus abordables. Présentation.

Les Honor MagicBook 14 et 15 arrivent en France

Les ordinateurs portables Honor MagicBook se déclinent en deux diagonales d’écran, 14 ou 15 pouces, avec des tarifs qui démarrent à 599€. Bien plus abordable, effectivement, pour celles et ceux qui ont simplement besoin d’une machine pour une utilisation quotidienne “normale” sans nécessiter de puissance outre mesure ou des tous derniers composants. Les deux versions embarquées des processeurs AMD Ryzen. Pour la partie graphique, on retrouve des puces intégrés AMD Vega 8 et 10, respectivement.

Disponibles fin Mars à partir de 599€

Comme c’est très souvent le cas, l’utilisateur aura le choix dans la quantité de RAM et de stockage. 8 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de SSD en PCIe. Pour le reste, on citera notamment une webcam qui sort directement du clavier lorsque l’on appuie sur le bouton dédié et le bouton d’alimentation qui embarque aussi un lecteur d’empreinte digitale. Côté autonomie, Honor annonce plus de 10 heures sur une seule charge. Si vous vous demandiez pourquoi ces machines vous semblent familières, c’est probablement parce qu’elles avaient été annoncées en Novembre 2019 mais elles étaient à l’époque réservées à la Chine. Aujourd’hui, le fabricant les lance à l’international. Les premières unités seront disponibles à la vente en France, notamment, d’ici la fin du mois de Mars à partir de 599€.