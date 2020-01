Les GPU NVIDIA Ampère devraient être 50% plus rapides que Turing

Génération après génération, les composants de nos ordinateurs sont plus performants. La prochaine génération de cartes graphiques chez NVIDIA ne fera pas exception mais elle promet des gains significatifs par rapport à l'actuelle. Présentation.

Si vous cherchez à monter votre nouveau PC et que vous voulez ce qui se fait de mieux, pour jouer avec les paramètres au maximum à vos jeux préférés ou pour faire de gros traitements photo/vidéo, alors vous pourriez vouloir attendre un peu avant d’investir dans une carte graphique. Pourquoi ? Tout simplement parce que, selon un rapport du Taipei Times, la prochaine génération de GPU NVIDIA pourrait offrir des vitesses 50% plus élevées que celles des modèles actuels.

Les GPU NVIDIA Ampère seraient 50% plus rapides que Turing

À l’heure actuelle, les GPU NVIDIA reposent sur la microarchitecture Turing. Si l’on en croit ce rapport du Taipei Times, la prochaine génération sera basée sur la microarchitecture Ampère, laquelle a été gravée en 7 nm. Et cela permettrait d’être 50% plus rapide, tout en étant deux fois plus efficace dans sa gestion de l’énergie consommée, par rapport à Turing. Plus que que mal, non ? Voilà qui devrait faire du bien à votre PC.

Cela signifie que si vous n’avez pas un besoin urgent de changer la carte graphique de votre ordinateur, alors vous auriez tout intérêt à patienter pour profiter de ce gain de puissance et de gestion de l’énergie. Deux améliorations plus que bienvenues. Nul ne sait précisément quand les premiers GPU Ampere seront commercialisés mais, selon plusieurs rumeurs, il se murmure que leur arrivée sur le marché serait prévue pour le seconde semestre 2020. Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, avait confirmé il y a quelque temps que l’entreprise avait bien l’intention de commercialiser des GPU en 7 nm. La majeure partie de la production sera assurée par TSMC. Samsung contribuera dans une moindre mesure. Cela étant dit, le patron du fondeur n’avait fourni aucune date précise. Nous devrions avoir davantage de détails dans les mois à venir.